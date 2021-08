Un nuovo poster italiano da Space Jam: New Legends

La divisione nazionale della Warner Bros ha rilasciato in queste ore un nuovo poster italiano di Space Jam: New Legends, secondo atteso appuntamento con i mitici Looney Tunes al cinema.

Come noto, la Warner Bros distribuirà Space Jam 2 nelle nostre sale a partire dal 23 settembre prossimo. Trovate il poster nel tweet in fondo alla pagina.

SPACE JAM: NEW LEGENDS

PRODUZIONE: La regia sarà di Malcolm D. Lee. Tra i produttori anche LeBron James, Ryan Coogler. Le riprese sono partite nel mese di giugno. CAST: LeBron James, affiancato da i personaggi dei Looney Tunes e da Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul, Diana Taurasi e Nneka Ogwumike. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa e su HBO Max dal 16 luglio 2021. In Italia dal 23 settembre 2021.

TRAMA: Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.

L'epico scontro nel Server-verso sta per avere inizio.

LeBron James e i Looney Tunes in #SpaceJam: New Legends, al cinema dal 23 settembre! pic.twitter.com/XIQTagApNP — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) August 22, 2021