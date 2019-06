Fox Searchlight ha diffuso poco fa il primo trailer di Ready or Not, un horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Quello che sembra un matrimonio perfetto si trasforma in un incubo per tutti gli invitati. Nel film della coppia formata da Battinelli-Olpin e Gillett una ragazza corona il suo sogno di sposare l’uomo dei sogni, ma ogni famiglia ricca nasconde una tradizione. Per essere “accettata” da tutti i familiari, la ragazza viene invitata a giocare ad una sorta di nascondino per adulti, solo che invece di essere semplicemente trovata, la giovane scopre di dover sopravvivere ad un massacro.

Ready or Not sembra avere elementi del recente Escape Room, con all’interno alcune venature horror in stile Obbligo o Verità, senza però disdegnare momenti bizzarri. Riuscirà questo titolo a diventare un successo al botteghino come i due film sopra menzionati. Lo scopriremo il prossimo 23 agosto.

Nel cast Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien, Henry Czerny e Andie MacDowell.