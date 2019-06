L’attrice e cantante Bella Thorne nel weekend ha colpito duramente il mondo degli hackers a caccia di foto di nudo nel mondo delle celebrity.

Vittima del furto di foto hot, evidentemente destinate ad una persona speciale, la coraggiosa Bella Thorne ha scelto di rispondere al ricatto dell’hacker pubblicando lei per prima le foto rubate. Ovviamente si tratta di foto molto hot, che però questa volta non devono far brillare gli occhi dei fan, ma far riflettere sul come riuscire a distruggere una piaga sociale che negli ultimi anni sta letteralmente prendendo piede in quel di Hollywood.

Le foto sono state pubblicate sull’account Twitter della stessa Thorne, ed accompagnate da una lunga lettera in cui l’attrice attacca verbalmente l’hacker che ha cercato di estorcere soldi. Un gesto estremo che di certo non passerà inosservato e che, condivisibile o meno, sembra destinato a sferrare un duro colpo a chi, come questo hacker, crede di fare soldi con ricatti vili come questo.

Ricordiamo, a tal proposito, che in passato altre star hollywoodiane hanno subito tali minacce, la più famosa è stata Jennifer Lawrence, ma in quell’occasione le indagini hanno portato all’arresto dello stesso hacker.