Ultra | Shailene Woodley nel cast del thriller psicologico

L’attrice Shailene Woodley sarà la protagonista di Ultra, un thriller psicologico scritto e diretto da Victoria Negri.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Shailene Woodley – protagonista della saga Divergent – ha firmato per dare volto in Ultra ad una ultramaratoneta che partecipa ad una delle gare più dure del pianeta, quando si rende conto che un uomo misterioso la segue con intenzioni sinistre. Il film sarà presentato dalla Mister Smith Entertainment all’American Film Market di Los Angeles la prossima settimana per la distribuzione internazionale, mentre la WME Independent si occuperà della distribuzione negli USA.

Come anticipato, il film è stato scritto e sarà diretto da Victoria Negri. La regista per Ultra ha attinto alla sua esperienza personale come maratoneta e regista del cortometraggio documentario sull’ultramaratona “Personal Best”. Ha inoltre dichiarato sul film:

“Mio padre era un maratoneta, rimasto paralizzato a causa di un ictus. La corsa, ciò che gli dava la vita, gli è stata tolta. Ha sofferto e alla fine è morto. Mentre trovavo il mio equilibrio emotivo, sono cresciuto fino a diventare un ultrarunner, completando due gare da 100 miglia, numerose da 50 miglia e numerose maratone. È mettendo alla prova i miei limiti in ognuna di queste gare epiche che elaboro la perdita: il dolore fisico è la metafora più efficace per quello emotivo.

Sebbene il mio dolore sia sempre con me, ho imparato di essere abbastanza forte da gestirlo, per gestire qualsiasi cosa. Ho scritto Ultra a partire da questo intenso viaggio personale, usando la corsa come veicolo cinematografico per descrivere i modi in cui elaboriamo il dolore: che lo portiamo con noi al nostro fianco o lo vediamo nello specchietto retrovisore, non siamo mai in grado di sfuggire alla sua persistente presenza”.

Ultra è prodotto da Allison Rose Carter e Jon Read per Savage Rose Films (Everything Everywhere All at Once, American Honey) e Iris Torres (In Dubious Battle) . I produttori esecutivi sono Andrew Kortschak e Lisa Ciuffetti per End Cue (The History Of Sound) e Toby Halbrooks per Sailor Bear (The Green Knight, A Ghost Story).