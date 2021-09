Battuto l’ultimo ciak di Hidden – Verità Sepolte, il thriller di Roberto D’Antona

Il regista ed attore Roberto D’Antona ha battuo l’ultimo ciak di Hidden – Verità Sepolte, il nuovo thriller prodotto da L/D Production Company in collaborazione con Amaranta Frame.

Messa da parte l’enorme passione per i generi fantasy e horror, il giovane filmmaker tarantino con Hidden Verità Sepolte mette a segno la sua prima volta dietro la macchina da presa di un thriller/drammatico dalla forte carica emotiva, e nel farlo si affida ad una solida collaborazione tra la L/D Production Company, di cui lui è co-fondatore con Annamaria Lorusso, e la Amaranta Frame.

Hidden – Verità Sepolte viene descritto dagli autori così: “in questo film verranno esaminati di quei processi interiori che ogni persona affronta dentro di sé legati a sofferenze e tragedie ma anche a temi sensibili a favore delle minoranze. I personaggi esplorano la perdita, la rabbia, la negazione e la ricerca del proprio equilibrio e della verità“. Questa è a tal proposito la sinossi ufficiale:

“In un piccolo paese ogni abitante vive la propria quotidianità senza farsi troppe domande e noncurante della scomparsa di alcune donne, finché un giorno qualcuno li metterà di fronte alla possibilità che si possa trattare di brutali omicidi seriali. Da quel momento la paura si farà strada e ogni equilibrio vacillerà. Per raggiungere la verità negata tanto a lungo, i protagonisti si troveranno a perdere molto più di quanto si possa immaginare.”

Le riprese, durate 42 giorni, si sono tenute tre comuni di cui uno in Lombardia, ossia Taino (VA) e due piemontesi, Oleggio (NO) e Marano Ticino (NO). Nel cast, oltre allo stesso Roberto D’Antona, anche Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Alex D’Antona, Giulia Mesisca, Rachele Gatti, Alberto Fumagalli, Stefano Tiraboschi e Rachele Crotti. Il resto del main cast è composto da Luca Gatta, Fabrizio Narciso, Nicole Blatto, Mirko D’Antona e Teresa De Nicolo.

Alle musiche troviamo Aurora Rochez, al trucco e agli effetti speciali Paola Laneve, alla fotografia Stefano Pollastro e come aiuto regista Daniele Ciceri. Mentre fra i produttori del film troviamo Annamaria Lorusso, Roberto D’Antona, Francesco Mangiatordi, Stefano Pollastro, Paola Laneve e Aurora Rochez. La release cinematografica è attesa nel corso del 2022, ora il film è entrato in fase di post-produzione.

Di seguito il poster del film: