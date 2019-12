Box Office Italia: Pinocchio ed il nuovo Jumanji vincono il weekend

L'ultimo Box Office Italia del 2019 ha consegnato nelle mani di Pinocchio lo scettro di film più visto, ma tra i vincitori del weekend anche il nuovo Jumanji e Il Primo Natale.

Non c'è dubbio, l'ultimo botteghino nel weekend del 2019 è stato straordinario: l'incasso complessivo nella tre giorni di cinema ha fruttato nelle casse degli esercenti la bellezza di 24.96 milioni di euro, un risultato quasi il 50% migliore di quello del 2018. Merito di questo spettacolare score va data alla presenza di film attesissimi come Pinocchio, Jumanji, Il Primo Natale ed ovviamente l'ultimo capitolo della saga Star Wars.

A vincere il weekend, anche se è strano consegnare ad un solo film tale merito, è stato Pinocchio. Il fantasy di Matteo Garrone ha incassato la bellezza di 5.33 milioni di euro, portando il totale a quota 9.95 milioni, e quindi ad un passo dai 10 milioni.

L'esordio di Jumanji: The Next Level è valso un incasso importante da 4.95 milioni di euro, con una media per sala (la migliore) di 8426 euro. Il film ha, però, esordito mercoledì, pertanto il totale d'apertura è da considerare 6.04 milioni di euro, ben oltre i 3.61 milioni (in cinque giorni) di Jumanji: Welcome in the Jungle.

La terza posizione è andata a Il Primo Natale con un incasso di 4.55 milioni di euro, ed un totale di 12.49 milioni, direttamente al sesto posto degli incassi più alti dell'intero 2019. Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha portato a casa altri 3.3 milioni di euro, ed ora il totale viaggia a quota 10.46 milioni, quasi in linea con i risultati di Gli ultimi Jedi nello stesso lasso di tempo.

E' andato alla grande anche il weekend di La Dea Fortuna, qui l'incasso è stato 2.44 milioni di euro, per un totale importante di 4.62 milioni. Frozen II: Il segreto di Arendelle ha aggiunto altri 1.25 milioni di euro, per un totale di 17.8 milioni.