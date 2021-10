Ultima notte a Soho: nuovo trailer e poster italiano dal film di Edgar Wright

Universal Pictures ha diffuso in queste ore il nuovo trailer italiano di Ultima notte a Soho, il film scritto e diretto da Edgar Wright, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia.

Atteso nelle sale italiane a partire dal 4 novembre, il film Ultima notte a Soho quest’oggi si mostra al popolo della rete attraverso il lancio del nuovo trailer italiano, ma anche grazie ad un nuovo poster che vede protagonisti i volti delle due attrici “Thomasin McKenzie” e “Anya Taylor-Joy“. Qui di seguito anche la nuova sinossi ufficiale:

Una misteriosa connessione attraverso il tempo e spazio. Niente è come sembra nel thriller psicologico di Edgar Wright ULTIMA NOTTE A SOHO. Eloise (Thomasin McKenzie), un’aspirante stilista di moda, è misteriosamente in grado di entrare negli anni ’60 dove incontra un’affascinante aspirante cantante, Sandy (Anya Taylor-Joy). Ma i sogni del passato iniziano a incrinarsi e frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.

ULTIMA NOTTE A SOHO

PRODUZIONE: Il film è stato co-scritto da Edgar Wright con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful), e diretto dallo stesso Wright. Nel cast spazio per Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie e Matt Smith. Le riprese del film sono iniziate a fine maggio 2019 e terminate a settembre. DISTRIBUZIONE: Dal 4 novembre 2021 nelle sale italiane.

TRAMA: Il thriller psicologico realizzato da Edgar Wright segue le vicende di una giovane ragazza, appassionata di moda, che misteriosamente scopre il modo di trovarsi negli anni ’60, dove si imbatte nel proprio idolo, un’affascinante cantante che spera di sfondare. Ma Londra negli anni ’60 non è sempre come appare e le cose sembrano andare a rotoli con preoccupanti conseguenze…