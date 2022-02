Ufficiale: la serie Halo avrà una seconda stagione

Paramount+ ha confermato il rinnovo della serie Halo per una seconda stagione.

La notizia è stata ufficializzata questa notte attraverso un post-social diffuso sui canali ufficiali del celebre servizio digitale. La conferma della nuova stagione arriva, ovviamente in anticipo rispetto al lancio della serie stessa su Paramount+, ma soprattutto a seguito delle dichiarazioni del produttore esecutivo Justin Falvey durante lo scorso Television Critics’ Association. Il nuovo showrunner sarà, come anticipato, David Wiener (Brave New World).

HALO

PRODUZIONE: In via di sviluppo dal lontano 2014, la serie tv Halo sarà co-prodotta da Showtime, con Microsoft/343Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg. In cabina di sceneggiatura, e nel ruolo di showrunner, ci sarà Kyle Killen e Steven Kane. La regia è stata affidata a Otto Bathurst. CAST: Pablo Schreiber è Master Chief. Natascha McElhone sarà la dottoressa Catherine, brillante creatrice dei supersoldati, e di Cortana, la più avanzata IA della storia (la voce sarà di Jen Taylor). Bokeem Woodbine sarà Soren-066, un soldato che entrerà in conflitto con il suo vecchio amico Master Chief. Shabana Azmi interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky. Bentley Kalu sarà Spartan Vannack-134, un supersoldato potenziato che assiste Master Chief. Natasha Culza sarà Spartan Riz-028, descritta come “una macchina da guerra”. Kate Kennedy sarà infine Spartan Kai-125, un altro supersoldato. Yerin Ha, interpreterà un nuovo personaggio di nome Quan Ah. DISTRIBUZIONE: Dal 24 marzo 2022 su Paramount+. La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.

TRAMA: La serie sarà incentrata sulla celebre saga videoludica Halo. Essa sarà ncentrata su un epico conflitto, ambientato nel 26simo secolo, tra l’umanità e una razza aliena nota come Covenant.