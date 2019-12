Bob Bakish, CEO di Viacom CBS, ha dichiarato che due film della saga Star Trek sono attualmente in fase di sviluppo.

La notizia arrivata in rete questa notte ha colto di sorpresa, e neppure tanto, i tantissimi amanti della storica saga sci-fi, i quali hanno subito iniziato a fantasticare sull'identikit delle due pellicole.

Sul primo film, in effetti, il mese scorso avevamo avuto conferme relativamente allo sblocco, da parte di Paramount Pictures, dello standby che da anni impediva lo sviluppo di Star Trek 4, individuando in Noah Hawley la persona giusta per scrivere e dirigere una nuova storia ambientata nell'Universo Kelvin.

Riguardo il secondo film al momento è possibile fare solo delle speculazioni, ipotizzando che possa trattarsi del "Pulp Fiction nello Spazio", ovvero la discussa idea di Quentin Tarantino che il famoso sceneggiatore Mark L. Smith starebbe trasformando in uno script. Una delle ipotesi plausibili riguardo l'ambientazione, inoltre, è che il film possa svolgersi nel medesimo universo, in quanto lo stesso regista dichiarò pubblicamente dirigere un giorno Christopher Pine nei panni del Capitano James Tiberius Kirk.

Ovviamente attendiamo nuovi dettagli in merito.

Fonte: Screenrant