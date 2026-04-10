Il circuito UCI Cinemas partecipa ufficialmente a “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica nazionale dedicata interamente allo sguardo femminile.

L’iniziativa è promossa dalla community LED (Leader Esercenti Donne) di ANEC e coinvolge i multisala del circuito con una distribuzione capillare su tutto il territorio. L’adesione al progetto mira a promuovere narrazioni inclusive e a valorizzare il cinema d’autore all’interno della programmazione commerciale, ospitando gli appuntamenti fino al prossimo 27 aprile.

Il calendario della rassegna prevede tre proiezioni speciali, fissate per il lunedì sera, che esplorano diverse sfaccettature della cinematografia contemporanea e dell’animazione. Il programma si apre lunedì 13 aprile con il film Sorry, Baby, prosegue il 20 aprile con la proiezione di Familia e si conclude il 27 aprile con il titolo Giovani Madri. Ogni pellicola è stata selezionata per la capacità di porre al centro della struttura narrativa prospettive e storie femminili, offrendo al pubblico un percorso articolato tra opere di produzione nazionale e internazionale.

UCI Cinemas Visioni Rosa: l’elenco completo delle sale aderenti

La rassegna viene ospitata con uno spettacolo serale dedicato presso una vasta selezione di strutture del circuito. Di seguito l’elenco completo delle sale UCI Cinemas coinvolte nell’iniziativa: UCI Cinemas Showville, UCI Cinemas Bicocca, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Cinemas Meridiana, UCI Cinemas Casoria, UCI Cinemas Firenze, UCI Luxe Fiumara, UCI Cinemas Seven Gioia del Colle, UCI Cinemas Lissone, UCI Cinemas Marcianise, UCI Luxe Marcon, UCI Cinemas Red Carpet Matera, UCI Cinemas Milanofiori, UCI Cinemas Molfetta, UCI Cinemas Moncalieri, UCI Cinemas Orio, UCI Cinemas Perugia, UCI Cinemas Pioltello, UCI Cinemas Porta di Roma, UCI Cinemas Reggio Emilia, UCI Cinemas Romagna, UCI Cinemas Roma Est, UCI Cinemas Torino Lingotto, UCI Cinemas Verona.

Le Grandi Sale e le Promozioni Cinematografiche

Per consultare gli orari precisi di inizio degli spettacoli e procedere all’acquisto dei biglietti per la rassegna Visioni Rosa, visita il nostro HUB dedicato:

UCI Cinemas: News quotidiane sulle anteprime, approfondimenti sulle tecnologie di proiezione, promozioni attive e tutti gli eventi speciali in sala.