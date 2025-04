UCI Cinemas | dal 14 al 21 aprile tanti premi e sorprese con “Scopri e Vinci”

UCI Cinemas celebra la Pasqua con una straordinaria iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di cinema.

Dal 14 al 21 aprile, in tutte le multisale del Circuito arriva il concorso “Scopri e vinci”, valido per qualsiasi spettacolo in programmazione. Per tentare la fortuna basterà acquistare un biglietto online. Per ogni biglietto acquistato si riceverà direttamente al cinema un coupon da grattare. In palio diverse premi tra cui prodotti bar e gadget di ogni tipo.

Con “Scopri e vinci” UCI Cinemas rende ancora più speciale la magia del grande schermo, abbinandola al divertimento di scoprire cosa si nasconde dietro ogni coupon. Inoltre, ogni 13 euro spesi presso i bar delle multisale, si avrà diritto a un ulteriore coupon per aumentare le possibilità di vincere i premi in palio.

In alcune multisale selezionate, sarà anche allestito un corner fotografico a tema pasquale, per permettere a tutti gli spettatori di immortalarsi, in compagnia di famigliari e amici, e portare a casa un ricordo speciale della giornata.

“Scopri e vinci”, si inserisce in un calendario ricco di grandi produzioni cinematografiche in programma durante le festività pasquali, che spaziano dai film per tutta con la famiglia come Minecraft, a storie cariche di tensione come I Peccatori, per arrivare ai grandi successi italiani come Follemente [la nostra recensione].

È già possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli presso le casse e le biglietterie automatiche delle multisala aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it.

Per maggiori informazioni e regolamento visitare il sito www.ucicinemas.it.