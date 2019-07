In occasione dell'uscita nelle sale italiane di Il Re Leone, il circuito cinematografico UCI Cinemas è pronto a fare un gradito regalo ai propri clienti.

UCI Cinemas dal 21 agosto regalerà uno speciale zainetto in stile Il Re Leone accanto ai primi 5000 tickets acquistati per assistere all'atteso live-action Disney.

A tal proposito vi proponiamo il comunicato stampa appena diffuso da UCI Cinemas.

Negli UCI Cinemas in regalo lo zainetto de Il Re Leone

I primi 5.000 spettatori che a partire dal 21 agosto presenteranno alle casse il biglietto acquistato online riceveranno in omaggio l’esclusivo zainetto del film.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://ilreleone.ucicinemas.it/. Un motivo in più per scoprire la versione live action del classico Disney che ha commosso grandi e piccini.

