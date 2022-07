Siete pronti a tornare a Gotham City? Il circuito cinematografico UCI Cinemas lancia per i suoi clienti la rassegna Batman – Estate 2022.

Dal Batman diretto da Tim Burton all’ultima avventura con protagonista Robert Pattinson, nelle sale UCI Cinemas da domani 14 luglio arriva una speciale rassegna dedicata al Crociato di Gotham City. 11 film che di certo raccoglierà l’interesse dei tanti appassionati DC. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al comunicato stampa da poco diramato:

RASSEGNA BATMAN – ESTATE 2022

Milano, 13 luglio 2022 – Continua ad arricchirsi la programmazione estiva di UCI Cinemas, il principale Circuito cinematografico in Italia con 41 multisala e un totale di 419 schermi. Dopo il lancio di Happy Kids, La Magia di Harry Potter, Commedie d’Estate, Cinema Horror, Cult Movies e Rassegna Anime, le multisala UCI Cinemas sono pronte a far rivivere sul grande schermo le emozionanti avventure di Batman con una speciale rassegna che comprende tutti i film dedicati all’Uomo Pipistrello degli ultimi 30 anni.

A partire dal 14 luglio fino al 4 agosto, negli UCI Cinemas sarà possibile respirare le atmosfere dark di Gotham City e fare il tifo per Bruce Wayne, interpretato dai alcuni dei più grandi attori di Hollywood: da Michael Keaton a George Clooney, da Val Kilmer a Ben Affleck, da Robert Pattinson a Christian Bale. Un’occasione unica per rivedere ancora una volta le splendide performance di Jack Nicholson, Heath Ledger, Tom Hardy, Arnold Schwarzenegger e Jim Carrey, solo per citarne alcuni, nel ruolo del villain di turno.

La rassegna si apre il 14 e 15 luglio con Batman, il film del 1989 diretto da Tim Burton che vede protagonista Michael Keaton, affiancato dall’indimenticabile Jack Nicholson nel ruolo di Joker e dalla magnetica Kim Basinger nel ruolo di Vicki Vale. La rassegna proseguirà con Batman – Il Ritorno, Batman Forever e Batman and Robin. Poi sarà la volta della trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, per arrivare all’ultimo The Batman di Matt Reeves, passando per i lungometraggi con il kryptoniano Superman e l’amazzone Wonder Woman, interpretata da Gal Gadot.

Di seguito gli appuntamenti della rassegna:

14 e 15 luglio – Batman

16 e 17 luglio – Batman – Il ritorno;

18 e 19 luglio – Batman Forever;

20 e 21 luglio – Batman and Robin;

22 e 23 luglio – Batman Begins;

24 e 25 luglio – Superman Returns;

26 e 27 luglio – Il Cavaliere Oscuro;

28 e 29 luglio – Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno;

30 e 31 luglio – Batman v Superman: Dawn of Justice;

1° e 2 agosto – Justice League;

3 e 4 agosto – The Batman.

La programmazione della rassegna Batman – Estate 2022 è consultabile al link: https://www.ucicinemas.it/batman-estate/. Il costo del biglietto per assistere alle proiezioni è di 5 euro, 6 euro nelle multisala UCI Luxe.

Si possono acquistare i biglietti paper-less tramite APP e i biglietti elettronici sul sito www.ucicinemas.it con la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.