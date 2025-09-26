Il circuito UCI Cinemas si prepara a festeggiare i 90 anni del grande regista Woody Allen con una nuova rassegna in arrivo dal 29 settembre.

A partire dal 29 settembre, e fino al 1° dicembre, UCI Cinemas festeggerà il 90° compleanno di Woody Allen con una Rassegna ESSAI dedicata a tutti gli appassionati. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni offerte dal circuito.

UCI Cinemas festeggia Woody Allen

Gli spettatori di UCI Cinemas potranno (ri)vedere sul grande schermo alcuni dei film più iconici di Woody Allen grazie alla rassegna ESSAI organizzata in occasione dei 90 anni del regista di culto. L’appuntamento è ogni lunedì, dal 29 settembre al 1 dicembre, alle ore 21:00, in alcune sale selezionate del circuito. Il costo del biglietto è di 5,5 euro.

I primi due film in calendario, Match Point e La Dea dell’Amore, torneranno sul grande schermo rispettivamente a 20 30 anni dalla prima uscita nelle sale. Di seguito il calendario completo:

29 settembre: Match Point (20esimo anniversario)

6 ottobre: La Dea dell’Amore (30esimo anniversario)

13 ottobre: Accordi e Disaccordi

20 ottobre: Tutti Dicono I Love You

27 ottobre: Pallottole su Broadway

3 novembre: Vicky Cristina Barcelona

10 novembre: Criminali da Strapazzo (25esimo anniversario)

17 novembre: Celebrity

24 novembre: Harry a Pezzi

1 dicembre: Ho solo fatto a pezzi mia moglie

