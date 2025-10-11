UCI Luxe Fiumara prima sala imax
Posted in Ultime da UCI Cinemas

UCI Cinemas | Arriva la prima sala IMAX in Liguria

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

Il circuito cinematografico UCI Cinemas ha aperto la prima sala IMAX in Liguria, Ad inaugurare la sala sarà Tron: Ares.

UCI Cinemas rivoluziona l’esperienza cinematografica in Liguria con l’apertura della nuova sala IMAX® presso UCI Luxe Fiumara, inaugurata con la proiezione esclusiva di Tron: Ares, il nuovo capitolo della saga sci-fi Disney, diretto da Joachim Rønning e con il premio Oscar Jared Leto. UCI Luxe Fiumara rappresenta un passo avanti nel piano di rinnovamento di UCI Cinemas in Italia, che punta a trasformare i cinema in luoghi di intrattenimento a 360°.

«Con UCI Luxe Fiumara portiamo a Genova il futuro del cinema: tecnologia all’avanguardia, comfort senza paragoni e un’offerta unica per rendere ogni film un’esperienza indimenticabile», ha dichiarato Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe and Northern Europe di Odeon Cinemas Group.

La nuova sala IMAX® offrirà immagini nitide, colori vividi e un suono avvolgente grazie agli altoparlanti brevettati, mentre le poltrone premium garantiranno una visuale perfetta da ogni angolazione. Ma non è tutto: UCI Luxe Fiumara è l’unico cinema in Italia a proporre i VIP beds, letti confortevoli in 4 delle sue 10 sale, per goderti il film in totale relax.

Per assistere agli spettacoli UCI Cinemas è possibile acquistare i biglietti sul sito www.ucicinemas.it, tramite l’app gratuita per dispositivi Apple e Android oppure attraverso le biglietterie automatiche presso il cinema.

Scopri di più da Universal Movies

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un Commento...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.