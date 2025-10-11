UCI Cinemas | Arriva la prima sala IMAX in Liguria

Il circuito cinematografico UCI Cinemas ha aperto la prima sala IMAX in Liguria, Ad inaugurare la sala sarà Tron: Ares.

UCI Cinemas rivoluziona l’esperienza cinematografica in Liguria con l’apertura della nuova sala IMAX® presso UCI Luxe Fiumara, inaugurata con la proiezione esclusiva di Tron: Ares, il nuovo capitolo della saga sci-fi Disney, diretto da Joachim Rønning e con il premio Oscar Jared Leto. UCI Luxe Fiumara rappresenta un passo avanti nel piano di rinnovamento di UCI Cinemas in Italia, che punta a trasformare i cinema in luoghi di intrattenimento a 360°.

«Con UCI Luxe Fiumara portiamo a Genova il futuro del cinema: tecnologia all’avanguardia, comfort senza paragoni e un’offerta unica per rendere ogni film un’esperienza indimenticabile», ha dichiarato Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe and Northern Europe di Odeon Cinemas Group.

La nuova sala IMAX® offrirà immagini nitide, colori vividi e un suono avvolgente grazie agli altoparlanti brevettati, mentre le poltrone premium garantiranno una visuale perfetta da ogni angolazione. Ma non è tutto: UCI Luxe Fiumara è l’unico cinema in Italia a proporre i VIP beds, letti confortevoli in 4 delle sue 10 sale, per goderti il film in totale relax.

Per assistere agli spettacoli UCI Cinemas è possibile acquistare i biglietti sul sito www.ucicinemas.it, tramite l’app gratuita per dispositivi Apple e Android oppure attraverso le biglietterie automatiche presso il cinema.