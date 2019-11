Sono ufficialmente aperte le prevendite dei ticket destinati a Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, ed ovviamente UCI Cinemas ha pensato ad una sorpresa per i fan.

I primi 5 mila fan che acquisteranno il ticket in prevendita sul sito frozen2.ucicinemas.it avranno in omaggio alle casse uno speciale regalo targato Frozen II: Il Segreto di Arendelle, ossia "La Calda Coperta di Frozen II". Cosa state aspettando allora?

Vi ricordiamo che nei giorni scorsi abbiamo partecipato alla presentazione roman del nuovo film d'animazione Walt Disney Animation. Troverete pertanto a questo indirizzo foto, ed interviste a registi, produttori e doppiatori italiani.

Frozen II: Il Segreto di Arendelle

Diretto e prodotto dalla squadra creativa premiata con l’Academy Award ®, i registi Jennifer Lee e Chris Buck e il produttore Peter Del Vecho, il nuovo attesissimo film d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle arriverà prossimamente nelle sale e vedrà il ritorno, nella versione italiana, di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis per dare voce agli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.

I compositori premiati con l’Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez firmano la colonna sonora di questo nuovo capitolo della grande avventura iniziata nel 2013 con il successo mondiale Frozen – Il Regno di Ghiaccio. Il film, vincitore di due Academy Award® per il Miglior Film d’Animazione e per la Miglior Canzone Originale (“Let It Go” / “All’Alba Sorgerò”), è ancora oggi il maggior incasso mondiale di tutti i tempi per un lungometraggio d’animazione.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle uscirà nelle sale Usa dal 22 novembre 2019. Dal 27 novembre in Italia.