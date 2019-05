UCI Cinemas il 29 maggio prossimo porterà nei propri multisala l’anteprima nazionale di Godzilla II: King of the Monsters.

24 ore prima dell’esordio nelle sale italiane, Godzilla II: King of the Monsters sarà distribuito in anteprima nazionale in 47 multisale del circuito cinematografico UCI Cinemas.

Ecco tutte le informazioni legate all’evento.

Milano, 23 maggio 2019 – Il 29 maggio arriva in 47 multisale UCI l’anteprima di Godzilla II King of the Monsters, il prossimo capitolo cinematografico dell’universo MonsterVerse di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures in uscita nelle sale il 30 maggio. Diretto da Michael Dougherty, il film è interpretato da Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe e Zhang Ziyi.

Nel lungometraggio la scala evolutiva è stata messa a repentaglio dagli abusi dell’uomo nei confronti dell’ecosistema. Ma la Terra ha degli anticorpi, i Titani, creature gigantesche e terribili che seguono un predatore alpha. A contendersi il titolo Godzilla e la sua nemesi King Ghidorah.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima Godzilla II King of the Monsters il 29 maggio sono:

UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Showville Bari (BA), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA).

Il costo del biglietto sarà pari a quello previsto per l’intero e il ridotto del giovedì. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.