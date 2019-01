Lo spettacolare Alita: Angelo della Battaglia si appresta ad approdare nelle sale italiane, ma per i clienti del circuito UCI Cinemas l'attesa sarà molto minore.

In ben 49 multisala del circuito cinematografico UCI Cinemas saranno proiettate le anteprime nazionali di Alita: Angelo della Battaglia. L'appuntamento è fissato per il prossimo 6 febbraio alle ore 20:00. Inoltre, per tutti coloro che acquisteranno un biglietto per assistere all'anteprima del 6 febbraio, e per coloro che vedranno il film dal 14 febbraio in poi, in regalo l'esclusiva locandina del film.

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell'iniziativa qui.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima di Alita – L’Angelo della Battaglia in 3D il 6 febbraio alle 20:00 sono:

UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Gualtieri.



Il costo del biglietto sarà pari all’intero e al ridotto previsto per il giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la file alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Alita: Angelo della Battaglia è stato diretto da Robert Rodriguez. La produzione di James Cameron e Jon Landau. Nel cast Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Ed Skrein, Mahershala Ali, Eiza Gonzales, Lana Condor, Michelle Rodriguez e Jackie Earle Haley.

Sinossi. Ambientato nel 26esimo secolo, Alita racconta le vicende di una cyborg (Salazar) che viene scoperta tra le macerie da uno scienziato. Senza alcun ricordo della sua vita precedente, a parte le sue incredibili capacità nelle arti marziali, la donna diventa una cacciatrice di taglie in cerca di criminali. Il suo viaggio la porterà alla scoperta di sè e dell’amore.

Alita: Angelo della Battaglia uscirà nei cinema il 14 febbraio 2019.