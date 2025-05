Il sito di UCI Cinemas si rifà il look: tante novità e facilità di acquisto

UCI Cinemas, il più importante Circuito cinematografico presente in Italia con 36 strutture multiplex e 369 schermi, annuncia il lancio del nuovo sito internet, contestualmente alla messa live, per offrire un’esperienza di acquisto migliorata, maggiori contenuti e tutti i vantaggi che il mondo UCI propone a tutti coloro che amano il cinema.

Il nuovo look del sito è completamente rivisitato in chiave cinematografica, con molto più spazio ai film e alle iniziative speciali che contraddistinguono l’esperienza UCI. Tra le novità più importanti, rispetto alla versione precedente, gli utenti potranno acquistare anche come ospiti, senza account in un nuovo percorso d’acquisto più veloce e lineare. Tutte le versioni di uno stesso film sono raggruppate in un’unica scheda film e lo spettatore potrà scegliere facilmente se vedere un film nelle sale immersive IMAX, iSense, ScreenX e XL e nelle normali sale o se vivere il film O.V. in lingua originale.

Anche tutta la sezione carta fedeltà del programma SKIN ucicard è integrata e la card digitale gratuita può essere richiesta direttamente sul sito per accedere agli sconti esclusivi e a tutti i vantaggi dedicati.

Grazie alla nuova interfaccia e al nuovo design, anche tutta la programmazione e le rassegne saranno più accessibili. Presente tutta l’offerta premium di UCI con sale “Premium Large Format”, l’esperienza Luxe per il massimo comfort e anche una sezione dedicata ai film horror “Terrore & Suspense”, con regali esclusivi sui film di nuova uscita e con film del passato a prezzo speciale.

“Offrire la miglior esperienza cinematografica, significa offrire anche le modalità di acquisto e di accesso in sala nella forma più facile e accessibile a tutti i nostri clienti. Il nostro sito rappresenta non solo uno dei canali più importanti per i nostri spettatori per poter acquistare i biglietti, ma è anche uno dei canali più importanti per conoscere tutte le nostre offerte speciali e le novità dei film in uscita sul grande schermo da UCI” afferma Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe e Northern Europe di Odeon Cinemas Group”.