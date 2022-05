In occasione dell’uscita al cinema di Jurassic World Il Dominio, il circuito UCI Cinemas ha preparato per i suoi clienti una sorpresa che riguarda il mondo degli NFT.

Protagonisti oramai del panorama digitale negli ultimi tempi, gli NFT (Non Fungible Token) faranno parte dell’iniziativa UCI Cinemas in vista dell’uscita dell’attesissimo Jurassic World Il Dominio. Basterà acquistare un biglietto on-line per la proiezione delle anteprime per ricevere in regalo un NFT da collezione dedicato all’universo Jurassic World.

Qui di seguito il comunicato stampa ufficiale:

Milano, 19 maggio 2022 – In attesa dell’uscita di Jurassic World – Il Dominio, il prossimo 2 giugno, UCI Cinemas in collaborazione con Universal Pictures International Italy lancia un’iniziativa unica nel panorama cinematografico italiano. Acquistando online un biglietto per le anteprime negli UCI Cinemas tra le 00:01 e l’1:00 del 2 giugno, i fan della saga giurassica non solo saranno i primi a vedere Jurassic World – Il Dominio, ma potranno aggiudicarsi gratuitamente gli esclusivi NFT (non-fungible token) giurassici da collezione.

Gli NFT (Non Fungible Token) sono dei certificati digitali di autenticità che stanno rivoluzionando la nuova frontiera digitale e hanno già conquistato star e giovanissimi. Attestando la proprietà di opere digitali uniche – incluse quelle artistiche e altri oggetti da collezione – gli NFT nel tempo possono acquisire un grande valore. Gli NFT dedicati a Jurassic World – Il Dominio che UCI Cinemas regala ai propri clienti saranno realizzati in 3 diversi soggetti esclusivi che verranno svelati il 16 giugno.

Le modalità per aggiudicarsi gli NFT giurassici sono molto semplici: gli spettatori che acquisteranno tramite i canali di vendita online di UCI Cinemas uno o più biglietti per le anteprime di Jurassic World – Il Dominio in programma nella fascia oraria tra le 00:01 e l’01:00 del 2 giugno riceveranno un’email con un codice per ogni biglietto che consentirà loro di riscattare uno o più NFT a partire dal 16 giugno, a condizione che non cancellino la prenotazione o effettuino il rimborso dei biglietti acquistati. Gli NFT dovranno essere riscattati entro il 16 luglio 2022 e per farlo sarà necessario utilizzare la VeVe app, scaricabile dal sito https://www.veve.me. VeVe porta il mondo degli oggetti da collezione nell’universo digitale e dritto nel palmo delle mani degli utenti. L’attività sarà gestita in Italia dall’agenzia di digital marketing Wepromo.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito https://jurassicworld.ucicinemas.it/pagine/nft.

JURASSIC WORLD IL DOMINIO

Jurassic World Il Dominio è diretto da Colin Trevorrow, che ha portato Jurassic World del 2015 a un record di 1,7 miliardi di dollari al botteghino globale. La sceneggiatura è di Emily Carmichael (Battle at Big Rock) e Colin Trevorrow da una storia di Derek Connolly (Jurassic World) e Trevorrow, basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Jurassic World Il Dominio è prodotto dagli acclamati produttori del franchise Frank Marshall p.g.a. e Patrick Crowley p.g.a., con la produzione esecutiva del leggendario creatore del franchise premio Oscar® Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire e Colin Trevorrow.

Quest’estate vivi la conclusione epica dell’era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice dell’Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World Il Dominio, un’audace nuova avventura tempestiva e mozzafiato che abbraccia il mondo. Al Cinema dal 2 giugno 2022.

TRAMA: Dall’architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.