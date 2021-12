UCI Cinemas lancia per Natale le nuove Gift Card da regalare

Il circuito cinematografico UCI Cinemas è pronto a celebrare l’arrivo delle festività natalizie attraverso il lancio delle nuovissime Gift Card.

In prossimità delle festività natalizie, infatti, UCI Cinemas ha preparato il lancio delle nuove Gift Card da 15 e 30 euro, così da allietare i propri clienti anche in vista della scelta dei regali di Natale. I dettagli del nuovo lancio sono stati racchiusi nel comunicato ufficiale da poco diffuso.

UCI Cinemas lancia le Gift Card

Un nuovo modo di regalare la magia del cinema

Milano, 13 dicembre 2021 – Il Circuito UCI Cinemas offre ai suoi spettatori l’occasione unica di regalare ai propri cari un Natale pieno di emozioni con le nuove Gift Card da 15 euro e da 30 euro, utilizzabili per acquistare qualsiasi prodotto in vendita al cinema al bar e in biglietteria.

Con Gift card sarà così possibile acquistare sia i biglietti per i grandi titoli in uscita per le feste, come Spider-Man: No Way Home, Encanto, Sing 2: Sempre Più Forte, The Matrix Resurrection ma anche popcorn e bibite direttamente al cinema insieme a tutte le innumerevoli offerte di menù al bar. Per ulteriori informazioni sulle Gift Card è possibile visitare la pagina ucicinemas.it/giftcard.

Sempre a disposizione degli amanti del cinema anche le Cinefans, le carte prepagate con 5 ingressi a prezzo scontato valide sia per film in 2D e 3D, utilizzabili anche online senza supplemento.

È possibile acquistare le Gift Card e le Cinefans direttamente presso le casse delle multisale UCI aderenti.

Il Circuito permette inoltre ai fan più accaniti di affittare una intera in sala del cinema, offrendo con “Private Pack” l’opportunità di organizzare proiezioni private anche di film in prima visione e un menù dedicato a tutti i partecipanti.

Non mancano poi le proposte dedicate anche alle aziende, che possono rivolgersi a UCI Cinemas per organizzare eventi nelle sale, proiezioni riservate e acquistare carnet di biglietti tramite il sito dedicato business.ucicinemas.it.

Da UCI Cinemas è possibile acquistare i biglietti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Huawei e sul sito ucicinemas.it. Per maggiori informazioni visitare il sito ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.