UCI Cinemas prepara la Maratona Fast and Furious in occasione dell’uscita del nuovo capitolo

Dal 6 agosto il circuito cinematografico UCI Cinemas darà vita ad una spettacolare “Maratona Fast and Furious” in occasione dell’uscita del nono atteso capitolo.

Per prepararsi al meglio in vista dell’uscita ufficiale di Fast and Furious 9 – The Fast Saga, infatti, UCI Cinemas ed i suoi multisala sparsi per la Penisola hanno organizzato due appuntamenti imperdibili che vedranno protagonisti assoluti gli ultimi capitoli della celebre saga action di casa Universal Pictures. Qui di seguito troverete tutti i dettagli della “Maratona Fast and Furious“, con orari e giorni di programmazione multisala per multisala.

MARATONA FAST AND FURIOUS

Milano, 4 agosto 2021 – Dal 6 agosto nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva la maratona di Fast & Furious, un’occasione unica per tornare nel mondo di Dom Toretto e della sua banda prima dell’uscita dell’attesissimo Fast & Furious 9. Distribuiti da Universal Pictures, i lungometraggi sono interpretati da Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e Michelle Rodriguez.

Di seguito il programma della maratona:

Dal 6 all’11 agosto – Fast & Furious 7 : il film diretto da James Wan in cui Deckard Shaw, interpretato da Jason Statham, è alla ricerca di vendetta contro Dom e la sua famiglia per aver ridotto in fin di vita suo fratello Owen;

: il film diretto da James Wan in cui Deckard Shaw, interpretato da Jason Statham, è alla ricerca di vendetta contro Dom e la sua famiglia per aver ridotto in fin di vita suo fratello Owen; Dal 12 al 17 agosto – Fast & Furious 8: il film diretto da F. Gary Gray che vede Charlize Theron nei panni di una pericolosa terrorista, con in mano qualcosa di così importante da riuscire a obbligare Dom a lavorare per lei.

Le multisala che proietteranno Fast & Furious 7 e Fast & Furious 8 sono: UCI Gualtieri, UCI Luxe Palladio (VI), UCI Palermo, UCI Catania (CT), UCI Bolzano (BZ), UCI Arezzo (AR), UCI Villesse, UCI Cagliari, UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Alessandria (AL), UCI Luxe Maximo, UCI Moncalieri (TO), UCI Showville Bari (BA), UCI Red Carpet Matera, UCI Certosa (MI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Firenze, UCI Curno (BG), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Sinalunga, UCI Piacenza (PC), UCI MilanoFiori (MI), UCI Ferrara (FE), UCI Perugia (PG), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Casoria (NA), UCI Verona, UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI RomaEst (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Molfetta (BA), UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Bicocca (MI).

A UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Luxe Marcon e UCI Luxe Maximo il costo del biglietto è di 7,90 euro, nelle restanti multisale è pari a quello previsto per l’intero del giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.