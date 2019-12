Il circuito cinematografico UCI Cinemas è lieto di annunciare il lancio della prima sala ScreenX in Italia: sarà Jumanji: The Next Level ad inaugurare questa la tecnologia.

Da leader del circuito cinematografico in Italia, UCI Cinemas continua a portare grandi innovazioni nel mercato italiano. La prima sala ScreenX vedrà la luce all'iper avanzato UCI Luxe Macron, già protagonista riguardo il lancio delle confortevoli sale Luxe.

Come anticipato nel primo paragrafo, il primo film ad essere proiettato con la nuova tecnologia sarà Jumanji: The Next Level, il 25 dicembre. Trovate qui la nostra recensione in anteprima.

Tutte le informazioni sul lancio della sala ScreenX sono perfettamente spiegate e descritte all'interno del comunicato stampa UCI Cinemas qui di seguito.

PRIMA SALA SCREENX UCI

UCI Cinemas, il Circuito cinematografico leader in Italia con 50 multisale per un totale di 500 schermi appartenente al Gruppo Odeon Cinemas, inaugura all’UCI Luxe Marcon (VE) la prima sala italiana ScreenX, l’unica in cui gli spettatori avranno la possibilità di essere totalmente coinvolti all’interno dell’azione del film, vivendo un’esperienza cinematografica unica.

ScreenX è la prima tecnologia multiproiezione al mondo che consente la visione di film panoramici a 270 gradi, andando al di là della tradizionale cornice dello schermo centrale fino ad arrivare alle pareti laterali, dotate di appositi schermi. All’interno della sala ScreenX il pubblico è circondato dalle immagini e ha la possibilità di andare “oltre lo spazio” del classico schermo cinematografico, essendo al centro di un’immagine che si espande in formato panoramico. La tecnologia ScreenX introduce un nuovo livello di immersione cinematografica grazie a una proiezione avvolgente in grado di travolgere con un innovativo metodo di narrazione creativa. ScreenX è in grado di selezionare infatti le scene più importanti e più spettacolari del film e, attraverso immagini aggiuntive, dà la possibilità al pubblico di catturare l’atmosfera con un impatto superiore.

La prima sala italiana ScreenX sarà disponibile al pubblico dal giorno di Natale con il film Jumanji: The Next Level, distribuito da Warner Bros. Italia, in uscita in tutte le sale mercoledì 25 dicembre. Dotata dello schermo centrale e dei due schermi laterali, la sala ScreenX di UCI Luxe Marcon conta 150 posti (di cui 2 per disabili).

Ramón Biarnés, managing Director Sud-Europa di Odeon Cinemas Group, afferma:

“Con il lancio della prima sala italiana ScreenX, UCI Cinemas conferma ancora una volta di essere leader nell’ambito dell’innovazione tecnologica legata alle proiezioni cinematografiche. Dopo essere stati i primi in Italia ad avere completato la digitalizzazione completa delle sale cinematografiche, ad aver introdotto le tecnologie IMAX e iSens, all’insegna di una maggiore esperienza immersiva, siamo orgogliosi di essere i primi a lanciare una tecnologia che consente agli spettatori di essere veramente protagonisti del film. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di unire questa nuova esperienza cinematografica ai vantaggi offerti dal concept Luxe di UCI Cinemas, tra cui quello delle poltrone reclinabili di ultima generazione all’interno di tutte le sale e quello della rinnovata e più ampia offerta food & beverage”.

Per partecipare alle proiezioni nella sala ScreenX di UCI Luxe Marcon, il pubblico può acquistare i biglietti presso le casse di UCI Luxe Marcon, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.