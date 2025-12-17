UCI Cinemas | Natale e Capodanno ricchi di eventi e anteprime

UCI Cinemas, durante le festività natalizie e di inizio anno, propone un ampio calendario di iniziative pensate per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica completa, che unisce grandi film, eventi speciali, animazione per famiglie e offerte dedicate. Infatti, UCI Cinemas conferma il proprio impegno nel trasformare il cinema in un luogo di intrattenimento, condivisione e divertimento per tutte le età.

UCI CINEMAS | SPONGEBOB – UN’AVVENTURA DA PIRATI

SpongeBob è tra i protagonisti delle attività UCI Cinemas dedicate ai più piccoli nel periodo festivo, in occasione dell’uscita del film “SpongeBob: Un’avventura da pirati”. Il primo appuntamento è sabato 20 dicembre alle ore 11:15 all’UCI Cinemas Roma Est, con l’anteprima del film animato. Un’occasione speciale per vedere il film prima di tutti e immergersi nelle profondità di Bikini Bottom. Durante l’evento saranno presenti i character di SpongeBob e Patrick, che incontreranno i bambini e distribuiranno activity book ufficiali, rendendo la mattinata ancora più divertente e coinvolgente.

Anche nei giorni successivi, SpongeBob continua a festeggiare insieme al pubblico: la mattina del 31 dicembre, infatti, tutti gli UCI Cinemas ospiteranno un’anteprima del film e il 1° gennaio, giorno d’uscita in sala, chi assisterà allo spettacolo riceverà una sorpresa dedicata al film. Nel pomeriggio della stessa giornata, UCI Cinemas Firenze ospiterà inoltre le mascotte di SpongeBob e Patrick, per un incontro dal vivo e una foto ricordo con i più piccoli. Dal 4 al 6 gennaio, negli UCI Cinemas Pioltello, Fiume Veneto, Cinepolis Marcianise e negli UCI Luxe Megalò e Marcon, i più piccoli potranno divertirsi a colorare gli activity sheet dedicati a SpongeBob.

ATTIVITÀ PER BAMBINI NELLE AREE KIDS UCI CINEMAS

Nel periodo dal weekend del 20 e 21 fino al 23 dicembre, negli UCI Cinemas Bicocca, MilanoFiori, Pioltello, Orio, Fiume Veneto, Meridiana, Parco Leonardo, Casoria e nell’UCI Luxe Megalò, saranno organizzate attività natalizie per i bambini, con momenti di gioco e creatività come la decorazione di palline per l’albero di Natale la scrittura della letterina di Natale, disegni a tema da colorare.

EVENTO SPECIALE “AVATAR” ALL’UCI LUXE MARCON

Il 21 dicembre, UCI Luxe Marcon ospiterà un evento speciale dedicato al mondo di “Avatar”: due make-up artist trasformeranno dal vivo due cosplayer in personaggi del film. Il pubblico potrà assistere alla trasformazione e, al termine, scattare foto con i cosplayer.

CAPODANNO IN SALA CON UCI CINEMAS

Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre in tutti i cinema UCI Cinemas è prevista la tariffa speciale di 6,90€ sui biglietti per tutti gli spettacoli in programmazione dalle ore 21:00. Il pubblico potrà peraltro assistere all’anteprima del nuovo film di Paolo Sorrentino, “La Grazia”.

MATINÉE E SPETTACOLI DI MEZZANOTTE

Durante il periodo festivo, tutti gli UCI Cinemas proporranno spettacoli matinée, ideali per famiglie e bambini e altri in tarda serata, per vivere il cinema anche negli orari più speciali delle feste. Mentre alcuni cinema selezionati ospiteranno spettacoli di mezzanotte a Capodanno: UCI Cinemas Arezzo, Bicocca, Bolzano, Meridiana, MilanoFiori, Firenze, Fiume Veneto, Lissone, Moncalieri, Orio, Perugia, Pioltello, Porta di Roma, Reggio Emilia, Romagna, Torino Lingotto, Verona, Villesse e negli UCI Luxe Campi Bisenzio, Fiumara, Marcon, Maximo, Megalò, Palladio.

Per conoscere gli orari è possibile consultare le pagine dedicate delle singole sale UCI Cinemas sul sito ucicinemas.it