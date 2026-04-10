Il circuito UCI Cinemas ha annunciato un calendario di eventi speciali previsti tra aprile e maggio 2026, focalizzati sull’unione tra performance musicali e cinema.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale di UCI Cinemas, le sale ospiteranno proiezioni dedicate alla band k-pop BTS, al biopic sulla vita di Michael Jackson dal titolo “Michael” e a un documentario celebrativo per i cinquant’anni di carriera degli Iron Maiden. Ogni evento sarà supportato da promozioni specifiche e gadget da collezione riservati agli spettatori che effettueranno l’acquisto dei biglietti attraverso i canali digitali della catena.

Le date ufficiali vedono i BTS protagonisti l’11 e il 18 aprile con il World Tour Arirang Live Viewing C.A., che trasmetterà in diretta i concerti di Goyang e Tokyo. Dal 22 aprile inizieranno le proiezioni di Michael, opera cinematografica che analizza il percorso artistico di Michael Jackson dai Jackson Five fino alla carriera solista. La programmazione si chiuderà il 14 maggio con il debutto di Iron Maiden – Burning Ambition, lungometraggio che include testimonianze di artisti come Lars Ulrich e Chuck D.

Per quanto riguarda la distribuzione di materiali fisici, è prevista la consegna di poster ufficiali per i BTS e gli Iron Maiden, mentre per il biopic di Jackson sono stati predisposti braccialetti celebrativi e poster limitati.

UCI Cinemas eventi: concorsi e promozioni per l’acquisto online

L’accesso a queste proiezioni speciali è regolato da una strategia di incentivazione legata alla prenotazione web sul sito ufficiale del circuito. Oltre ai poster e ai gadget garantiti per il primo giorno di uscita di ciascun titolo, l’acquisto online per il film Michael permette la partecipazione automatica a un concorso per vincere voucher validi per la partecipazione a eventi musicali dal vivo. Per informazioni e partecipare: michael.ucicinemas.it

Biglietti disponibili sul sito: https://ucicinemas.it/film/michael

Le proiezioni dei BTS godono inoltre di una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, assicurando la diretta satellitare in alta definizione. Biglietti disponibili sul sito: https://ucicinemas.it/promozioni/offerte/poster-da-collezione-in-regalo

Per il documentario degli Iron Maiden, la presenza di contributi inediti e riflessioni di estimatori di fama mondiale come Javier Bardem rappresenta un contenuto esclusivo destinato unicamente alla visione nelle sale cinematografiche. Biglietti disponibili qui: ucicinemas.it/film/iron-maiden-burning-ambition

Le Grandi Sale e le Promozioni Cinematografiche

Per consultare gli orari delle proiezioni, i regolamenti dei concorsi e l’elenco delle sale aderenti agli eventi musicali, visita il nostro HUB dedicato:

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