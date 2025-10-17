Il conto alla rovescia che porterà ad Halloween 2025 prosegue, ma intanto UCI Cinemas ha iniziato i preparativi con film attesi, atmosfere da paura e gadget esclusivi.

Il circuito cinematografico UCI Cinemas è pronto per celebrare Halloween e le sue atmosfere da brivido con un ricco programma unico che unisce attività nei cinema, grandi uscite, gadget esclusivi, spettacoli notturni e una rassegna pensata per gli amanti del genere horror.

Cosa ha preparato UCI Cinemas per Halloween 2025?

I film più attesi, atmosfere da paura e gadget esclusivi in un mese di emozioni indimenticabili per gli spettatori da vivere nei multiplex del circuito. Il 31 ottobre, nella maggior parte delle sale UCI, spettacoli in programmazione anche dopo la mezzanotte.

Tra i nuovi film in arrivo negli UCI Cinemas spiccano Black Phone 2, diretto da Scott Derrickson con Ethan Hawke, Jeremy Davies, Mason Thames e Madeleine McGraw, in uscita il 16 ottobre, che riprende le inquietanti vicende legate al sadico rapitore e assassino di bambini conosciuto come “Il Rapace”; e The Ugly Stepsister, di Emilie Blichfeldt con Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss, Ane Dahl Torp, Flo Fagerli, al cinema dal 30 ottobre, una rivisitazione dark della fiaba di Cenerentola dei fratelli Grimm, che racconta la discesa nella follia della sorellastra Elvira. Anche per queste uscite sarà distribuita agli spettatori una esclusiva card da collezione che si illumina al buio in omaggio con l’acquisto di un biglietto per spettacoli dal giorno di uscita fino al primo weekend in sala.

Ad arricchire il programma ci sarà, poi, Dracula – L’amore perduto di Luc Besson, in uscita in Italia sempre il 30 ottobre. Ispirato all’iconico romanzo di Bram Stoker, con un cast internazionale che include Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e Matilda De Angelis, il film riporterà sul grande schermo il mito del vampiro più celebre di sempre. L’uscita negli UCI Cinemas sarà resa ancora più memorabile dal poster esclusivo che riceverà chi acquisterà online i biglietti per gli spettacoli dal 29 ottobre al 2 novembre.

Ottobre sarà, infine, il mese del ritorno di un cult intramontabile: Frankenstein Junior. Con il Frankenstein Junior Day, il 30 ed il 31 ottobre il capolavoro di Mel Brooks tornerà nelle sale cinematografiche e gli spettatori riceveranno il “biglietto in edizione limitata “, a testimonianza della loro partecipazione a questa ricorrenza.

Tutti questi titoli ed altri ancora rendono le sale UCI Cinemas la destinazione perfetta per passare la notte più terrificante dell’anno: i cinema del circuito rimarranno infatti aperti per spettacoli anche oltre la mezzanotte*. Inoltre, fino al 5 novembre chi acquisterà un menù grande con bibita grande Fanta o Fanta Free Refill riceverà in regalo gli sticker ispirati ai “mostri” dei classici horror firmati Universal. E per tutti gli altri menù, un bucket per i pop corn in metallo con decorazioni orrorifiche, in cui poter gustare popcorn di diversi sapori, divisi tra loro da cartoncini a scelta che rimandano a inquietanti figure iconiche di Halloween come il pipistrello o la lapide.

La rassegna “Terrore & Suspense” porterà in sala titoli cult della storia del cinema ad un prezzo speciale. Dopo gli appuntamenti del mese con Nosferatu – Il Principe della Notte di Werner Herzog con Klaus Kinski, Isabelle Adjani e Bruno Ganz e Vampyr (in versione originale) di Carl Theodor Dreyer, il 17, 18 e 20 ottobre tornerà sul grande schermo Profondo Rosso di Dario Argento con David Hemmings, Daria Nicolodi e Clara Calamai. I biglietti per i lungometraggi di “Terrore & Suspense” sono acquistabili anche online a partire da 4,90€.

Dolcetto e filmetto? Negli UCI Cinemas Bicocca, MilanoFiori, Pioltello, Fiume Veneto, Parco Leonardo, Meridiana e Casoria, le famiglie potranno trovare attività per i più piccoli, con photo opportunity tematizzate, flyer con giochi e disegni da colorare per passare il giorno di Halloween all’insegna della creatività e del divertimento. All’UCI Cinemas Orio la sera di Halloween avrà un’atmosfera esoterica con una cartomante nel foyer che leggerà i tarocchi agli spettatori interessati a chiedere consiglio alle carte. All’UCI Cinemas Fiume Veneto, infine, una truccatrice realizzerà spaventosi make-up a tema.

Ma le iniziative non finiscono qui: nel giorno più spaventoso dell’anno, UCI celebra la collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, rendendo omaggio alla creatività dei suoi giovani talenti. Il 31 ottobre, in alcune sale UCI selezionate, il pubblico potrà ricevere un artwork originale in edizione limitata, ispirato ad Halloween e realizzato da uno/a degli studenti della Scuola.