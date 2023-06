UCI Cinemas presenta Cinema Revolution con prezzi scontati per tutta l’estate

Il circuito cinematografico UCI Cinemas si appresta ad offrire al proprio pubblico un’estate ricca di eventi, ma soprattutto con prezzi assolutamente scontati.

Nei giorni scorsi è stata lanciata l’iniziativa “Cinema Revolution“, con prezzi dei ticket a soli 3.50 euro per tutti i film di produzione italiana ed europea. L’iniziativa in questione è partita lo scorso 16 giugno e durerà fino al 16 settembre. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al comunicato ufficiale qui di seguito:

Dal 16 giugno al 16 settembre

Negli UCI Cinemas un’estate ricca di film a soli 3,50 euro

Milano, 19 giugno 2023 – In occasione dell’arrivo della stagione estiva, UCI Cinemas proporrà una programmazione ricca di film al prezzo speciale di 3,50 euro a biglietto.

UCI Cinemas aderisce a Cinema Revolution, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, in collaborazione con Anec e Anica, proponendo in tutte le multisala la visione dei film di nuova uscita italiani ed europei al prezzo di soli 3,50 euro a biglietto dal 16 giugno al 16 settembre.

Inoltre, in concomitanza con Cinema Revolution, il UCI lancia una programmazione estiva speciale, sempre a partire dal 16 giugno fino al 16 settembre, proponendo ogni settimana e in orari diversi (alle 16:00, alle 19:00 e alle 22:00 circa) tre film di successo sempre al prezzo di 3,50 euro a biglietto. I film di grande successo della passata stagione che saranno disponibili in una varietà dedicata a tutte le età e per tutti i gusti.

Tutti i film in programmazione nelle multisale di UCI Cinemas al prezzo speciale di 3,50 € sono disponibili e acquistabili nella landing page dedicata all’iniziativa: revolutionestate.ucicinemas.it

Si è partiti il 16 giugno con Il Ragazzo e La Tigre, La Signora Harris va a Parigi e Tramite Amicizia. A partire dal 22 giugno, invece, saranno in programmazione Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico, Delta, Emilye Io Sono l’Abisso. Dal 29 giugno sarà la volta di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo Il Principe di Roma), Il Grande Giorno, The Dark Nightmare e Lo Sposo Indeciso.