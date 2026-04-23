UCI Cinemas Amplifica iniziativa
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Il cinema che fa del bene: UCI Cinemas lancia il progetto sociale “Amplifica”

Pubblicato il
Scritto da Renata Cefalo

Le sale cinematografiche non sono solo luoghi di intrattenimento, ma possono trasformarsi in potenti casse di risonanza per il cambiamento. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale diffuso oggi a Roma, UCI Cinemas ha lanciato UCI Amplifica, un’importante iniziativa di responsabilità sociale che mette gli schermi del circuito a disposizione di organizzazioni non profit e ONG. Il progetto, già attivo con successo in Germania e Spagna sotto l’egida di Odeon Cinemas Group, punta a utilizzare la forza visiva del grande schermo per dare visibilità a cause fondamentali.

L’iniziativa UCI Cinemas prevede un calendario serrato: 12 mesi per 12 diverse cause sociali, con spazi pubblicitari gratuiti offerti ogni mese a una diversa organizzazione. In Italia, tra i primi partner d’eccezione figurano realtà del calibro di UNICEF, Save the Children, Greenpeace e ANGSA. Ramon Biarnés, Managing Director di Odeon Cinemas Group, ha sottolineato come l’obiettivo sia trasformare le sale in un punto d’incontro tra il racconto cinematografico e l’impegno quotidiano di chi costruisce un futuro migliore, rafforzando i pilastri ESG del gruppo: ambiente, persone e comunità.

UCI Cinemas Amplifica: UNICEF e la lotta contro la violenza di genere

Il progetto è già entrato nel vivo coinvolgendo UNICEF con la campagna “Non restare in silenzio“. Lo spot, trasmesso nelle sale del circuito tra marzo e aprile, si è concentrato sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere, invitando in particolare le adolescenti a riconoscere tempestivamente i segnali d’allarme. Grazie alla capacità del cinema di catalizzare l’attenzione condivisa del pubblico, UCI Cinemas punta a favorire una partecipazione più attiva dei cittadini, dimostrando come il grande schermo possa essere un alleato prezioso per la prevenzione e il supporto sociale.

UCI Cinemas: tutto sulle sale e gli eventi speciali

Per restare aggiornati sulle nuove aperture del circuito, le iniziative sociali in corso e tutte le programmazioni speciali dedicate ai grandi film, visita il nostro HUB dedicato:

  • UCI Cinemas: La guida completa alle sale, con focus su promozioni, anteprime esclusive e i progetti di responsabilità sociale del gruppo.

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