Le sale cinematografiche non sono solo luoghi di intrattenimento, ma possono trasformarsi in potenti casse di risonanza per il cambiamento. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale diffuso oggi a Roma, UCI Cinemas ha lanciato UCI Amplifica, un’importante iniziativa di responsabilità sociale che mette gli schermi del circuito a disposizione di organizzazioni non profit e ONG. Il progetto, già attivo con successo in Germania e Spagna sotto l’egida di Odeon Cinemas Group, punta a utilizzare la forza visiva del grande schermo per dare visibilità a cause fondamentali.

L’iniziativa UCI Cinemas prevede un calendario serrato: 12 mesi per 12 diverse cause sociali, con spazi pubblicitari gratuiti offerti ogni mese a una diversa organizzazione. In Italia, tra i primi partner d’eccezione figurano realtà del calibro di UNICEF, Save the Children, Greenpeace e ANGSA. Ramon Biarnés, Managing Director di Odeon Cinemas Group, ha sottolineato come l’obiettivo sia trasformare le sale in un punto d’incontro tra il racconto cinematografico e l’impegno quotidiano di chi costruisce un futuro migliore, rafforzando i pilastri ESG del gruppo: ambiente, persone e comunità.

UCI Cinemas Amplifica: UNICEF e la lotta contro la violenza di genere

Il progetto è già entrato nel vivo coinvolgendo UNICEF con la campagna “Non restare in silenzio“. Lo spot, trasmesso nelle sale del circuito tra marzo e aprile, si è concentrato sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere, invitando in particolare le adolescenti a riconoscere tempestivamente i segnali d’allarme. Grazie alla capacità del cinema di catalizzare l’attenzione condivisa del pubblico, UCI Cinemas punta a favorire una partecipazione più attiva dei cittadini, dimostrando come il grande schermo possa essere un alleato prezioso per la prevenzione e il supporto sociale.

UCI Cinemas: tutto sulle sale e gli eventi speciali

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UCI Cinemas: La guida completa alle sale, con focus su promozioni, anteprime esclusive e i progetti di responsabilità sociale del gruppo.