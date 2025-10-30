Tyrant | Charlize Theron stella del thriller Amazon

L’attrice premio Oscar Charlize Theron sarà la protagonista di Tyrant, thriller co-prodotto da Amazon MGM Studios.

Deadline, che per primo ha lanciato la notizia, ha riferito le trattative per portare Charlize Theron nel cast sono oramai prossime alla chiusura, e che il suo ruolo nella produzione sarà sia di interprete principale che di produttrice con la sua etichetta “Secret Menu“.

Tyrant nasce da una sceneggiatura originale firmata da David Weil, Alex Heineman e Andrew Rona, portata in casa Amazon MGM Studios dopo una lunga una battaglia a colpi di milioni tra un numero imprecisato di studios hollywoodiani. Weil dirigerà il film, mentre Heineman e Rona si occuperanno anche della produzione attraverso la loro Picture Company.

Ad oggi non ci sono molti dettagli sulla trama, ma le voci che circolano descrivano Tyrant con sfumature di “Wall Street” e “Whiplash“, ambientato nel mondo culinario di lusso di New York. Altre voci, inoltre, rivelano che la produzione sarebbe alla ricerca di una co-interprete al fianco della Theron.

Non resta che attendere nuovi dettagli.