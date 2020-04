Tyler Rake, recensione del film Netflix con Chris Hemsworth

Vi proponiamo la recensione di Tyler Rake, film distribuito da Netflix, con Chris Hemsworth tra i protagonisti.

Diretto da Sam Hargrave, al suo debutto dietro la macchina da presa, Tyler Rake (Extraction in originale) racconta la storia di un mercenario, interpretato da Chris Hemsworth, che viene chiamato a svolgere un compito molto difficile: salvare il figlio di un potente signore della droga su cui hanno messo il mirino altri potenti criminali, intenzionati a indebolire gli affari del padre.

Il film, distribuito tramite la piattaforma Netflix a partire dal 24 aprile 2020, è basato sulla graphic novel “Ciudad”, realizzata da Andre Parks e dai fratelli Anthony e Joe Russo, registi di alcuni tra i più acclamati successi del Marvel Cinematic Universe. Non a caso il protagonista della pellicola è interpretato da Chris Hemsworth, noto principalmente proprio per vestire i panni del supereroe Thor all’interno del MCU. L’attore australiano imprime una performance muscolare più che funzionale ad una pellicola d’azione come questa, che punta con determinazione sulle rocambolesche sequenza di lotta e su sanguinolente e fragorose scene di sparatorie.

I combattimenti, seppur a tratti inverosimili ed eccessivi in certi risvolti, sono ben orchestrati e alcune parti del film, come ad esempio il lungo pianosequenza che inizia con l’inseguimento in automobile, risultano davvero spettacolari e ben girate. La violenza di certe immagini, molto sanguinolente se consideriamo gli standard del genere, non fa storcere il naso e risulta amalgamata nella narrazione e nell’ambientazione, quest’ultima messa in risalto non solo dalle variopinte città asiatiche, ma anche da una fotografia calda davvero di grande impatto.

Tralasciando alcune inverosimiglianze e alcuni buchi nella narrazione, possiamo dire di trovarci di fronte ad un devertissement cupo che lascia pochi attimi di respiro e che trova nel protagonista un mattatore adeguato e in parte. Da vedere.

⭐⭐⭐