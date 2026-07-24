L’azione dura e pura sta per fare il suo fragoroso ritorno su Netflix. Le riprese di Tyler Rake 3 (Extraction 3) sono ufficialmente iniziate, come confermato dai canali social ufficiali con un primo scatto dal set che ritrae il protagonista Chris Hemsworth, il co-protagonista Idris Elba e il regista Sam Hargrave.

Dopo l’esordio del misterioso personaggio interpretato da Elba nel secondo capitolo, i due attori sono pronti a fare squadra per guidare il mercenario Tyler Rake in un nuovo e attesissimo capitolo di una saga che si è dimostrata molto apprezzata da pubblico e critica.

Un terzo capitolo ad alto tasso d’azione firmato Sam Hargrave

Dopo lo straordinario successo dei primi due film, il regista Sam Hargrave torna saldamente alla regia per dirigere questo nuovo capitolo del franchise action targato Netflix. Anche se i dettagli sulla trama e sulle location esatte della produzione rimangono al momento sotto stretto riserbo, la presenza di Idris Elba fin dai primi giorni di set conferma il ruolo centrale del suo personaggio nello sviluppo delle nuove avventure di Rake.

In attesa di nuovi aggiornamenti, ricordiamo che Tyler Rake 3 è prodotto tra gli altri dai fratelli Russo, i celebri registi famosi per il Marvel Cinematic Universe, prossimi a tornare al cinema con il il film evento Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth. Idris Elba. Sam Hargrave.



EXTRACTION 3 is now in production. pic.twitter.com/F5Fb00RsNC — Netflix (@netflix) July 23, 2026

Scheda Tecnica

Titolo originale: Extraction 3 (Titolo italiano: Tyler Rake 3)

Extraction 3 (Titolo italiano: Tyler Rake 3) Regia: Sam Hargrave

Sam Hargrave Cast: Chris Hemsworth, Idris Elba

Chris Hemsworth, Idris Elba Produzione: AGBO, Netflix

AGBO, Netflix Distribuzione / HUB di riferimento: Netflix