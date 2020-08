Tyler Posey contro gli zombie nel trailer di Alone

L’attore Tyler Posey sarà presto protagonista di uno zombie movie targato Lionsgate, dal titolo Alone.

Da non confondere con altri film con lo stesso titolo, uno dei quali in uscita proprio quest’anno, Alone è il classico survival horror imbottito di zombie (qui chiamati Screamers), che presenta un alto tasso adrenalico.

Il tanto amato dalle ragazzine Tyler Posey nel cast di Alone potrà contare sulla compania illustre di Donald Sutherland, ma anche di Robert Ri’chard Eric Etebari e Summer Spiro. La regia della pellicola è stata realizzata dall’ex stuntman Johnny Martin, già regista di film di genere quali Delirium e Skeleton Man. La sceneggiatura è stata invece curata da Matt Naylor.

Al momento Alone non sembra avere spazio per una release teatrale, ma è già stata fissata una data per il rilascio in direct-to-VOD, ossia il 16 ottobre 2020.

Ecco qui di seguito l’interessante trailer.