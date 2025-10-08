Twisted-Wonderland | La serie anime in arrivo su Disney+

Disney+ ha svelato il trailer di Twisted-Wonderland, la serie anime in arrivo in piattaforma dal 29 ottobre.

La nuova serie anime giapponese di Disney+ si è presentata nei giorni scorsi con un primo trailer avvincente, e la promessa del colosso dell’intrattenimento di offrire sempre scelta ai propri abbonati.

Disney Twisted-Wonderland: La serie animata è di fatto solo l’ultima delle serie anime giapponesi a debuttare su Disney+, a cui si aggiunge Star Wars: Visions Volume 3. Le altre serie anime acclamate presenti in piattaforma sono Murai in Love, The Fable, Squalificati: Ranger Reject e la recente Cat’s Eye – Occhi di gatto.

Guardate qui il trailer di Twisted-Wonderland

La trama di Twisted-Wonderland

Nel mondo incantato di Twisted-Wonderland, sette figure leggendarie conosciute come i “Great Seven” sono state rese immortali. “The Queen of Hearts”, “the King of Beasts”, “the Sea Witch”, “the Sorcerer of the Sands”, “the Fairest Queen”, “the King of the Underworld” e “the Thorn Fairy”: le gesta di questi personaggi avrebbero ispirato la creazione di sette dormitori magici al Night Raven College, un’accademia d’élite per maghi in erba.

All’oscuro di tutto ciò, Yuken Enma, un normale studente liceale di Tokyo, si ritrova improvvisamente trasportato al Night Raven College e inizia immediatamente a isolarsi dagli abitanti. Incapace di usare la magia, incerto sulle abitudini e sbalordito dalla nuova realtà in cui si trova, Yuken è costretto a orientarsi in questo strano mondo nuovo, alla ricerca di un modo per tornare a casa. Costantemente coinvolto in avventure con i suoi nuovi compagni di classe combinaguai, Ace e Deuce, Yuken riuscirà a trovare la strada di casa prima di incorrere nell’ira di “Rose-Red Tyrant (il Sovrano Rosso) – Riddle Rosehearts”?

Altre informazioni su Twisted-Wonderland

Disney Twisted-Wonderland: La serie animata arriva per la prima volta a Lucca Comics & Games 2025: mercoledì 29 ottobre dalle 13.30 presso il Cinema Astra ci sarà, infatti, la proiezione del primo episodio, che debutterà lo stesso giorno su Disney+, seguita da un’anteprima del secondo episodio, che sarà disponibile sulla piattaforma dal 5 novembre. La proiezione sarà preceduta da un incontro sulla serie in collaborazione con Panini.

L’anime, che debutterà su Disney+, è infatti ispirato all’adattamento manga del videogioco Twisted-Wonderland, nato da un’idea di Yana Toboso (autrice di Black Butler). In Italia il manga è pubblicato da Panini Comics per la linea editoriale Planet Manga; per l’occasione, Panini uscirà con un’edizione speciale della prima serie completa dei quattro episodi di Heartslabyul. Il volume Twisted-Wonderland Il manga – Book of Heartslabyul Complete Edition (736 pag, euro 28) con bordi stampati, pagine interne a colori e cover rifinita con dettagli dorati, uscirà a Lucca Comics & Games 2025, e dal 30 ottobre sarà disponibile in libreria, fumetteria e online.

Sempre in concomitanza con la serie su Disney+, Giunti Editore lancia Twisted Wonderland – Il Tiranno Scarlatto, prima light novel giapponese targata Disney. Ideata e illustrata da Yana Toboso con testo di Jun Hioki, si ispira al celebre gioco Disney Japan e appartiene al genere isekai, tra mondi fantasy, identità e rivalità.

Il volume, molto atteso anche in Italia, include un esclusivo segnalibro in acetato con effetto overlay.Con Disney Twisted-Wonderland: La serie animata, che arriverà il 29 ottobre in esclusiva su Disney+, è possibile entrare in un mondo di magia e divertimento.



