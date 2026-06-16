L’iconico vincitore dell’Emmy Mark Hamill si unisce al cast ricorrente della terza stagione di Twisted Metal, l’apprezzato adattamento televisivo del classico franchise videoludico firmato PlayStation.

Secondo quanto svelato in esclusiva da Deadline, la leggenda di Star Wars presterà il volto a un personaggio chiave della mitologia della saga: Pope Charlie Kane, il carismatico e spietato leader della Sovranità Orientale, nonché padre biologico da cui si è allontanato il folle clown assassino Sweet Tooth. L’ingresso dell’attore impreziosisce una produzione reduce da ascolti record, con la seconda stagione capace di registrare quasi un miliardo di minuti visti e di posizionarsi come il secondo miglior ritorno scripted nella storia della piattaforma Peacock.

Da una leggenda all’altra: le grandi novità della terza stagione tra showrunner e cast

Il debutto di Hamill in questo universo espande ulteriormente l’offerta della nostra rubrica interna dedicata al filone Film/Serie tv da Videogames, un genere che continua a raccogliere consensi e investimenti massicci a Hollywood. Il protagonista e produttore esecutivo della serie, Anthony Mackie, ha accolto l’annuncio sottolineando l’enorme impatto generazionale dell’attore e l’onore di poterlo finalmente definire un compagno di set. Mark Hamill arriva al progetto dopo un’ottima striscia di successi cinematografici, tra cui il recente ruolo in The Life of Chuck di Mike Flanagan e il lavoro vocale nel film d’animazione Il robot selvaggio.

La terza stagione della serie ad alto numero di ottani sarà guidata dietro le quinte dal nuovo showrunner David Reed, già autore di successi come The Boys e Supernatural, subentrato a Michael Jonathan Smith.

La trama di Twisted Metal segue le vicende di John Doe, un corriere logorroico interpretato da Anthony Mackie, che nella prima stagione ha attraversato le lande desolate per consegnare un misterioso pacco in cambio di una vita migliore. Al suo fianco la fidata Quiet, una ladra d’auto interpretata da Stephanie Beatriz, insieme alla quale ha affrontato i predoni della strada e il folle Sweet Tooth, il clown assassino che guida il celebre camion dei gelati doppiato nella versione originale da Will Arnett.

I dettagli specifici sulla trama dei nuovi episodi rimangono blindati, ma la narrazione ripartirà dalle premesse del secondo ciclo, incentrato sul letale demolition derby organizzato dal misterioso Calypso, interpretato da Anthony Carrigan, e sull’introduzione della vigilante Dollface, la sorella perduta del protagonista a cui presta il volto Tiana Okoye.