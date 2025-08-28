Twilight | La famosa saga tornerà al cinema da ottobre

La celebre saga cinematografica Twilight tornerà presto al cinema, l’annuncio è arrivato direttamente dai canali social ufficiale.

Dopo oltre 3.3 miliardi di dollari di incasso globale, cinque film all’attivo, con il primo giunto in sala nel 2018, e due giovani attori (Kristen Stewart e Robert Pattinson) diventati nel frattempo stelle hollywoodiane, la saga Twilight tornerà nelle sale americane dal mese di ottobre. Nessun altro dettaglio è stato rivelato, ma è molto probabile altri dettagli saranno rivelati nei prossimi giorni.

Al momento non ci sono notizie riguardo una possibile espansione dell’operazione anche ai mercati internazionali.

Twilight | Una saga divenuta leggenda

La saga Twilight, basata sugli omonimi libri di Stephenie Meyer, ruota attorno alla storia d’amore di Bella Swan ed Edward Cullen e alla loro relazione quando Bella scopre che Edward è un vampiro. Tuttavia, il loro amore viene messo alla prova da altri vampiri, lupi mannari e dalla sua amicizia con Jacob, anche lui lupo mannaro.

Summit Entertainment (ora parte del colosso Lionsgate) ha prodotto ben cinque film: Twilight (2008), New Moon (2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn – Parte 1 (2011) e Breaking Dawn – Parte 2 (2012). L’incasso complessivo, come anticipato, è stato di 3.3 miliardo di dollari.

Oltre ai tre protagonisti (Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner), il cast della saga Twilight è composto da Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Kellan Lutz, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Justin Chon, Anna Kendrick, Michael Welch, Christian Serratos e Sarah Clarke.