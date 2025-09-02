Twilight | Il ritorno della saga al cinema ha una data

Amanti delle tresche amorose tra mostri armatevi, la saga cinematografica Twilight sta per tornare al cinema.

Dopo l’annuncio avvenuto lo scorso 28 maggio sui social (il nostro articolo a questo indirizzo), Lionsgate ha ufficializzato la data del ritorno al cinema per l’amatissima saga ispirata ai romanzi di Stephen Meyer. Le sale cinematografiche americane accoglieranno tutti i film della saga Twilight a partire dal 29 ottobre 2025. Il programma completo delle release è disponibile a questo indirizzo.

Ad oggi non risultano piani riguardo una possibile espansione dell’operazione anche ai mercati internazionali. Fan italiani in attesa!

Twilight | Una saga da oltre 3 miliardi di dollari

La saga Twilight, basata sugli omonimi libri di Stephenie Meyer, ruota attorno alla storia d’amore di Bella Swan ed Edward Cullen e alla loro relazione quando Bella scopre che Edward è un vampiro. Tuttavia, il loro amore viene messo alla prova da altri vampiri, lupi mannari e dalla sua amicizia con Jacob, anche lui lupo mannaro.

Summit Entertainment (ora parte del colosso Lionsgate) ha prodotto ben cinque film: Twilight (2008), New Moon (2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn – Parte 1 (2011) e Breaking Dawn – Parte 2 (2012). L’incasso complessivo, come anticipato, è stato di 3.3 miliardo di dollari.

Oltre ai tre protagonisti (Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner), il cast della saga Twilight è composto da Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Kellan Lutz, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Justin Chon, Anna Kendrick, Michael Welch, Christian Serratos e Sarah Clarke.