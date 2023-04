Twilight diventerà una serie tv

Twilight, la saga fantasy che ha riscontrato successo anche ai suoi protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart, potrebbe diventare molto presto una serie tv.

La testata internazionale The Hollywood Reporter ha riportato che Liongsgate Television é al lavoro per realizzare un’adattamento seriale dell’iconica saga di Twilight. Il progetto, attualmente in fase iniziale, vede coinvolto lo studio di produzione che detiene i diritti del franchise, come produttori esecutivi sono presenti Wyck Godfrey ed Erik Feig, già produttori dei film della saga vampiresca, e potrebbe anche essere coinvolta la stessa autrice, Stephenie Meyer.

Twilight: la storia

Isabella Swan, un’adolescente trasferitasi dalla calda Phoenix alla piovosa Forks, si innamora perdutamente di Edward Cullen, un vampiro. Sebbene la natura del ragazzo e della sua famiglia si a un problema, Bella non riesce a fare a meno di lui.

In più situazioni Bella viene messa in pericolo dalla famiglia Cullen, e cerca protezione tra le braccia calde dell’amico Jacob che, si rivelerà essere un licantropo.

L’amore tra Bella ed Edward è incontrollabile, seppur pericoloso e questo metterà a rischio le loro rispettive vite.

Basandoci su quanto dichiarato finora, la serie tv sembra essere un adattamento dei romanzi firmati da Stephenie Meyer.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, di cui non mancheremo di informarvi.

Restate collegati con UniversalMovies.