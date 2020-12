Fra i tanti presenti sul catalogo Netflix abbiamo visto Tutto Normale Il Prossimo Natale, film brasiliano diretto da Roberto Santucci. Questa la recensione.

Jeorge (Leandro Hassum) è sfortunato. È nato il giorno di Natale e odia celebrare il proprio compleanno perché non ha mai potuto avere in esclusiva quel giorno di festa per lui.

Nel 2010, vittima delle situazioni che si sono venute a creare, è costretto a vestirsi da Babbo Natale per consegnare i regali ai propri figli ed ai propri nipoti la sera della vigilia. Per una disattenzione, però, cade dal tetto della casa schiantandosi al suolo. Da quel momento la sua vita cambia radicalmente perché il Jeorge che abbiamo conosciuto ad inizio film si palesa solo il 24 dicembre di ogni anno, spesso in contrapposizione col Jeorge che vive i restanti 364 giorni di ogni anno. L’uomo è sconvolto e non riesce a capacitarsi della situazione: unica ancora di salvezza, la moglie Laura (Elisa Pinheiro) che conosce il suo problema.

Tutto Normale il Prossimo Natale è un film mai banale nonostante si tratti di una commedia, e riesce a regalare anche alcuni momenti toccanti e ricchi di significato. Differente da tante altre pellicole di genere a cui possiamo assistere in questo periodo, questo film si presenta con un buon ritmo, e questo nonostante gli stenti dei primi minuti. L’atmosfera scanzonata e confusionaria che pervade l’intera pellicola riporta alle situazioni di alleggerimento presenti nelle telenovelas brasiliane.

L’idea del loop temporale è stata ripresa più e più volte, non ultima nella commedia Palm Springs, ma qui è dichiarata da subito e viene utilizzata per raccontare le vicende di un personaggio che, agli occhi degli altri, risulta essere bipolare e che non riesce a vivere la propria vita, vittima forse di una specie di sortilegio.

Gli attori sono bravi e si impegnano a fondo. Oreste Baldini ha, però, dovuto faticare non poco per riuscire a rendere bene il modo brasiliano di recitare, dirigendo un doppiaggio che solo sulla carta risultava semplice. Il regista Roberto Santucci e Leandro Hassum hanno lavorato più volte assieme, e l’attore si muove bene nel ruolo confezionato per lui dal regista. Nel cast anche Danielle Winits, Louise Cardoso e Arianne Botelho.

VERDETTO FINALE:

Tutto Normale Il Prossimo Natale è un film divertente che scorre via bene. La sua comicità semplice e non volgare lo rende una pellicola adatta a tutta la famiglia che vi consigliamo di non perdere.