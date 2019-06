Quest’anno tornerà per la terza volta il Cine&Comic Fest di Genova, la convention dedicata agli universi cinema e fumetto.

Nei giorni scorsi è stato presentato l’intero programma di un’edizione totalmente dedicata al mondo femminile, con Ilenia Pastorelli, Isabella Ragonese e Linda Caridi ospiti del nuovo format “Dive sul mare”.

Ma diamo una lettura al comunicato stampa del Cine&Comic Fest 2019.

Dal 3 luglio al 10 luglio a Genova, una settimana di incontri e anteprime tra cinema e fumetto per un’edizione declinata al femminile con Ilenia Pastorelli, Isabella Ragonese e Linda Caridi ospiti del nuovo format “Dive sul mare”.

Tra i protagonisti degli incontri Enrico Vanzina, Nicola Guaglianone & Menotti, Lorenzo Ghetti, Nova Sin, Giacomo Bevilacqua, Luca Argentero e Roberto Recchioni.

In anteprima italiana ESCAPE PLAN 3 con Sylvester Stallone, HOTEL ARTEMIS con Jodie Foster e, in anteprima europea, CRAWL con Kaya Scodelario, prodotto da Sam Raimi.

Il Porto Antico di Genova simbolico approdo e luogo di accoglienza e contaminazione nel nuovo manifesto disegnato da Zerocalcare.

Al Porto Antico di Genova, nell’ambito della rassegna estiva “Genova Porto Antico EstateSpettacolo”, torna dal 3 luglio la terza edizione di Cine&Comic Fest: una settimana di incontri e anteprime cinematografiche per un festival dedicato a cinema e fumetto e alle reciproche connessioni e contaminazioni.

Cine&Comic Fest si struttura in tre sezioni distinte e complementari: “Cine”, “Comic” e “Cine&Comic”.

“Cine” si concentra sulla settima arte, mettendo al centro film di grande richiamo in anteprima italiana, proiezioni speciali alla presenza dei talent e incontri con divi, registi e sceneggiatori. Tra questi, la nuova sezione “Dive sul mare” e il ricordo da parte di Enrico Vanzina del fratello Carlo. “Comic” si dedica alle nuvole parlanti, accogliendo autori e disegnatori che presentano i loro nuovi lavori. “Cine&Comic” è il punto di incontro tra queste due anime, il cuore del Festival e il laboratorio in divenire dove si analizza il rapporto tra i due linguaggi.

Asse portante della manifestazione saranno come sempre gli incontri dedicati all’esplorazione degli universi, spesso convergenti, di Cinema e Fumetto. Si parte mercoledì 3 luglio con Nicola Guaglianone e Menotti, sceneggiatori del geniale Lo chiamavano Jeeg Robot, che si racconteranno e ci racconteranno come si scrive un cinecomic di successo. Il 4 luglio sarà invece la volta di Lorenzo Ghetti: l’autore del webcomic To be continued e della seria autoprodotta Millennials presenterà Dove non sei tu, suo graphic novel d’esordio che è già stato opzionato da Fandango Cinema per diventare un film. Sempre il 4 luglio, nel suggestivo spazio della fortezza di Porta Siberia, ospite d’onore di Cine&Comic Fest sarà Enrico Vanzina, che ad un anno dalla scomparsa ricorderà il fratello Carlo ripercorrendo gli oltre trent’anni di sodalizio artistico che li ha visti protagonisti di innumerevoli stagioni del cinema italiano, a partire dai mitici film degli anni ’80 come Eccezzziunale… veramente e Sapore di mare. Maestri della contaminazione tra i generi, Carlo ed Enrico Vanzina sono stati anche pionieri del cinecomic “all’italiana” con il film Mystère.

Particolarmente nutrita quest’anno la presenza femminile, a cominciare da Ilenia Pastorelli (5 luglio), Isabella Ragonese (6 luglio) e Linda Caridi (7 luglio), tra le più interessanti e rappresentative giovani attrici del cinema italiano, che nella magica e intima cornice dell’Isola delle Chiatte saranno protagoniste degli incontri del nuovo format “Dive sul Mare”.

L’omaggio alle “Dive sul Mare” proseguirà nell’arena estiva Circuito Cinema al Ducale del Palazzo Ducale di Genova, dove, in collaborazione con Circuito Cinema Genova, verranno presentati tre film del loro repertorio, ciascuno preceduto da un saluto al pubblico da parte della protagonista: Ilenia Pastorelli per Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno (5 luglio), Isabella Ragonese per Il padre d’Italia di Fabio Mollo (6 luglio) e Linda Caridi per Ricordi? di Valerio Mieli (7 luglio).

Imperdibile l’incontro di sabato 6 luglio in Piazza delle Feste, “Zerocalcare & Bevilacqua: dal fumetto all’animazione”. Disegnatore originale e amatissimo, autore di tutti i manifesti e oggi anche co-direttore artistico di Cine&Comic Fest, Zerocalcare continua il racconto della sua esperienza umana e professionale dialogando con il collega Giacomo Bevilacqua, autore dell’irresistibile A panda piace.

Ancora sul versante fumetto, ma declinato al femminile, domenica 7 luglio torna a Cine&Comic Fest Nova Sin, per parlare con Zerocalcare dell’adattamento per immagini di Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza che hanno realizzato insieme per il progetto This is Not a love Song, riproducendo secondo il loro personalissimo stile i momenti più significativi del titolo cinematografico.

Protagonista della giornata di lunedì 8 luglio sarà Luca Argentero. L’attore – tra i più̀ amati e seguiti della sua generazione, capace di passare dalla commedia al cinema d’autore, fino ad esplorare il cinecomic made in Italy con il sorprendente supereroe Copperman – incontrerà e si racconterà al pubblico di Cine&Comic Fest nella Piazza delle Feste di Porto Antico e, a seguire, saluterà il pubblico presente alla proiezione di Copperman di Eros Puglielli nell’arena estiva Circuito Cinema al Ducale del Palazzo Ducale di Genova.

Roberto “Rrobe” Recchioni è l’ospite di martedì 9 luglio. Tra gli autori più amati e carismatici del fumetto italiano, Recchioni incontrerà il pubblico di Cine&Comic Fest alle Librerie Coop Porto Antico per presentare David Murphy 911: Make America Great Again (Panini Comics) la nuova attesa serie dell’“action comic” creato con Matteo Cremona che torna, dal 13 giugno, con 6 albi mensili. Il protagonista, Murphy – vigile del fuoco che da sempre si trova, suo malgrado, nel posto sbagliato – ha un unico obiettivo: tornare a casa. Ma dovrà fare i conti con una serie di imprevisti lungo la strada del ritorno.

Sul fronte anteprime cinematografiche, il 3 luglio, ad aprire la manifestazione in perfetto stile cinecomic sarà al The Space Cinema l’anteprima italiana di Escape Plan 3 – L’ultima sfida. Il film è l’ultimo capitolo del fortunato franchise action interpretato da Sylvester Stallone – onorato dal Festival di Cannes con un grande incontro dedicato alla sua carriera e all’imminente uscita di Rambo V – qui nei panni dell’esperto di sicurezza Ray Breslin. Accanto a lui in questa nuova missione, torna Dave Bautista (I guardiani della Galassia) nel ruolo di Trent Derosa, sempre più legato alla Breslin Security ma anche attento a mantenere la propria indipendenza e la sua semi-segreta carriera da mercenario.

Escape Plan 3 – L’ultima sfida è un’esclusiva per l’Italia di Lucisano Media Group e M2 Pictures e uscirà in sala il 4 luglio 2019 distribuito da M2 Pictures.

È invece ancora una donna, interpretata da una straordinaria Jodie Foster, la protagonista di Hotel Artemis, in anteprima italiana a Cine&Comic Fest il 4 luglio, al The Space Cinema. Nel film ambientato in un futuro prossimo la Foster è una misteriosa infermiera che gestisce un ospedale sotterraneo per curare i criminali più pericolosi di Los Angeles. Accanto a lei ritroviamo Dave Bautista, che interpreta un inserviente incaricato di mantenere l’ordine dell’ospedale. In tema di contaminazioni: Hotel Artemis segna il debutto alla regia di Drew Pearce, sceneggiatore di Iron Man 3, Mission Impossible – Rogue Nation e della serie comica britannica di supereroi, No Heroics.

Hotel Artemis è un’esclusiva per l’Italia di Leone Film Group, al cinema dal 1agosto 2019 distribuito da 01 Distribution.

Il 9 luglio a The Space Cinema è in arrivo l’anteprima europea del thriller-horror ad alta tensione CRAWL – Intrappolati. Diretto dal francese Alexandre Aja e prodotto dal grandissimo Sam Raimi, anche questo film vede protagonista una donna, Haley – interpretata dall’emergente Kaya Scodelario (Maze-Runner) – che quando un uragano colpisce la sua città natale in Florida, ignora gli ordini di evacuazione per mettersi alla ricerca del padre scomparso.

CRAWL – Intrappolati sarà nelle sale dal 15 agosto distribuito da 20th Century Fox.

Il 10 luglio, giornata conclusiva della terza edizione di Cine&Comic Fest, nella cornice della Fortezza di Porta Siberia, andrà in scena l’evento “Star Trek vs Star Wars: l’eterna sfida”. Cine&Comic Fest celebra i due immortali immaginari sci-fi coinvolgendo due grandi fumettisti che li stanno facendo rivivere su carta: David Messina e Andrea Broccardo. Con loro parleremo di ciò che unisce e ciò che distingue i due universi narrativi, tra pagina e grande schermo. In collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics.

Il manifesto di questa terza edizione di Cine&Comic Fest è opera ancora una volta di Zerocalcare, che prosegue la narrazione del Fest interpretando perfettamente lo spirito della manifestazione e ci restituisce, con il suo inconfondibile tratto, il Porto Antico di Genova come luogo d’accoglienza, aperto e senza barriere, simbolico approdo per ogni diversità.

Gli incontri con gli artisti di Cine&Comic Fest si terranno nelle varie location del Porto Antico di Genova, nel cuore della città: nel teatro all’aperto (e coperto) della Piazza delle Feste, sul palcoscenico sospeso tra mare e cielo dell’Isola delle Chiatte, nel suggestivo spazio della fortezza storica di Porta Siberia e all’interno di Librerie Coop Porto Antico.

Le proiezioni di Cine&Comic Fest si terranno nella multisala The Space Cinema e, in collaborazione con Circuito Cinema Genova, nell’arena estiva Circuito Cinema al Ducaledel Palazzo Ducale di Genova.