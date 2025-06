Tulsa King | In arrivo uno spin-off con Samuel L. Jackson

La serie di successo Tulsa King sta per generare uno spin-off il cui protagonista sarà niente di meno che Samuel L. Jackson.

Con la terza stagione attualmente in fase di produzione, il servizio di streaming Paramount+ ha scelto di espandere l’universo narrativo introducendo un nuovo protagonista. La nuova serie spin-off s’intitolerà NOLA King, e come anticipato vedrà come interprete principale il candidato all’Oscar “Samuel L. Jackson“.

Secondo le prime informazioni fornite da un articolo del The Hollywood Reporter, Jackson vestirà i panni di Russell Lee Washington Jr, un’altra personalità forte proveniente dal mondo della criminalità. Il personaggio verrà introdotto nella terza stagione di Tulsa King, e pare che debba scontrarsi con il Dwight Manfredi di Sylvester Stallone, prima di dirigersi verso New Orleans, in Louisiana (da qui l’acronimo della serie “NOLA”), per raggiungere il potere.

NOLA King (questo sarà il titolo) sarà sviluppato da Taylor Sheridan, con Dave Erickson (showrunner di Tulsa King) chiamato ad una nuova collaborazione fruttuosa. La produzione dovrebbe partire nel febbraio del 2026.

Tulsa King | Cosa Sappiamo della Serie

Dave Erickson, scrittore, produttore esecutivo e showrunner di un’altra serie di Sheridan per Paramount+, “sindaco di “Mayor of Kingstown“, è produttore esecutivo e showrunner della nuova stagione, ovviamente con il creatore Taylor Sheridan ancora impegnato come produttore, così come MTV Entertainment Studios in cabina di produzione.

Nella seconda stagione, Dwight (Stallone) e la sua banda continuano a costruire e a difendere il loro impero in crescita a Tulsa, ma proprio quando riescono ad ingranare si rendono conto di non essere gli unici a volersi imporre. Con le minacce incombenti della mafia di Kansas City e di un potente uomo d’affari locale, Dwight deve lottare per tenere al sicuro la sua famiglia e il suo gruppo e allo stesso tempo occuparsi di tutti i suoi affari. Inoltre, ha ancora delle questioni in sospeso a New York da risolvere.

Tulsa King è interpretato da un cast stellare che comprende, oltre che il già citato Sylvester Stallone, anche Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund e Dana Delany.

Il candidato all’Oscar Taylor Sheridan, il candidato all’Oscar e scrittore Terence Winter e il regista plurinominato Craig Zisk sono i produttori esecutivi. Oltre a Sheridan, Winter e Zisk, la serie Tulsa King è prodotto da David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Sylvester Stallone, Braden Aftergood e Keith Cox, ed è distribuito da Paramount Global Content Distribution.

Ricordiamo che tutti i nove episodi della prima stagione sono disponibili per lo streaming esclusivamente su Paramount+.