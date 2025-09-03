La terza stagione di Tulsa King è oramai prossima a fare il suo esordio su Paramount+, ma intanto è tempo di trailer ufficiale.

A meno di un mese dalla messa in onda dei nuovi episodi, quest’oggi il servizio di streaming Paramount+ ha svelato il trailer ufficiale che celebra il ritorno di Sylvester Stallone nei panni del boss Dwight, ma anche l’introduzione nell’universo narrativo di Samuel L. Jackson come Russell Lee Washington Jr., tra l’altro protagonista di una futura serie tutta sua dal titolo “Nola King“.

Quando arriveranno i nuovi episodi della terza stagione di Tulsa King su Paramount+?

La terza stagione di Tulsa King arriveranno su Paramount+ a partire da domenica 21 settembre 2025. Le prime due stagioni già in catalogo. I nuovi episodi dell’avvincente serie creata da Taylor Sheridan porteranno il protagonista Dwight (Stallone) a scontrarsi con una nuova famiglia criminale, i Dunmire, una potente famiglia che non rispetta le regole del vecchio mondo. Inoltre, verrà introdotto Russell Lee Washington Jr., il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, protagonista di una futura serie tutta sua dal titolo Nola King.

I successi della serie Tulsa King

Tulsa King è stata la serie originale Paramount+ numero uno a livello globale nel 2024 e si è classificata tra le prime dieci serie originali su tutte le piattaforme di video on demand in abbonamento (SVOD) nel quarto trimestre. La prima puntata della seconda stagione ha attirato 21,1 milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando la prima puntata più vista di Paramount+ fino ad oggi. Inoltre, la seconda stagione ha totalizzato 159 milioni di visualizzazioni, con un aumento dell’894% rispetto alla stagione precedente, e 6,1 milioni di interazioni sui social media, con un aumento del 553% rispetto allo stesso periodo.

La trama e il cast della stagione 3 di Tulsa King

La trama della terza stagione di Tulsa King recita: “”Con l’espansione dell’impero di Dwight, aumentano anche i suoi nemici e i rischi per la sua banda. Ora deve affrontare i suoi avversari più pericolosi a Tulsa: i Dunmire, una potente e ricca famiglia che non rispetta le regole del vecchio mondo, costringendo Dwight a lottare per tutto ciò che ha costruito e a proteggere la sua famiglia.”

Tulsa King vede protagonisti Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach e James Russo, con Garrett Hedlund e Dana Delany. Anche Samuel L. Jackson, candidato all’Oscar, apparirà nella terza stagione nei panni di Russell Lee Washington Jr. prima di trasferirsi da Tulsa a New Orleans, come protagonista dello spin-off Nola King, recentemente approvato.

Tulsa King è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios. I produttori esecutivi sono Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, Dave Erickson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Braden Aftergood, Jim McKay, Sheri Elwood, Ildy Modrovich e Keith Cox. Erickson è anche showrunner.

