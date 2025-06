Tra gli eventi più attesi di TUDUM 2025 non poteva di certo mancare la presentazione del Frankenstein di Guillermo Del Toro.

In via di sviluppo per oltre 17 anni, l’opera principe di Del Toro si è finalmente palesata questa notte in quel di Los Angeles, e dalle primissime immagini sembra un capolavoro. Il nuovo adattamento del classico Frankenstein si mostra tra scenografie gotiche cupe, location con panorami epici ed un Oscar Isaac in odore di Oscar.

Frankenstein | Cosa Sappiamo del Film

Il film è stato scritto e diretto da Guillermo Del Toro, ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley. Nel cast stellare, oltre a Oscar Isaac, spiccano i volti di Mia Goth, Christoph Waltz, Jacob Elordi (la creatura), Felix Kammerer, Charles Dance e Ralph Ineson.

La pellicola sarà distribuita certamente su Netflix da novembre 2025, ma sono in molti a puntare su una finestra teatrale così da poter puntare anche agli Oscar 2026.

Il mito di Frankenstein è arrivato al cinema in moltissime occasioni, tra queste citiamo quella di James Whale nel 1931, con il suo sequel “La moglie di Frankenstein” nel 1935. Mel Brooks trasformò il racconto prometeico in una materia da farsa con Frankenstein Junior. Ed ancora Robert De Niro interpretò la creatura nel film di Kenneth Branagh nel 1994. Questi sono solo alcuni degli adattamenti più iconici, riuscirà Del Toro a superarli?