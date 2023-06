La serie spin-off Berlino si è mostrata questa sera durante l’edizione 2023 dell’evento globale Netflix noto come TUDUM.

Tra i protagonisti più amati della serie spagnola La Casa di Carta, il “Berlino interpretato da Pedro Alonso” questa sera ha rubato l’attenzione dei fan Netflix con un primo trailer molto intrigante ed un piano straordinario che verrà messo in atto per rubare 44 milioni di euro in un solo pomeriggio.

Gli otto episodi della serie, creata da Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Sky Rojo) e Álex Pina (La casa di carta, Sky Rojo), sono scritti da David Oliva, David Berrocal, Esther Martínez Lobato e Álex Pina e saranno diretti da Albert Pintó (Sky Rojo, Possession – L’appartamento del diavolo), David Barrocal (Sky Rojo, La casa di carta) e Geoffrey Cowper (Day Release).

Pedro Alonso (La casa di carta) ritorna al ruolo del furbo e libertino Berlino. Insieme a lui, la sua nuova gang: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un’autorità nell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Fariña – Cocaine Coast) veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) interpreta Cameron, un kamikaze che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra) dà vita al ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino; e Joel Sánchez interpreta Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda.

La serie arriverà su Netflix da dicembre 2023.