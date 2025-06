Wake Up Dead Man: A Knives Out 3 è stato dei film più attesi dell’edizione 2025 del TUDUM, evento mondiale dedicato agli abbonati Netflix, andato in scena nella notte italiana.

Divenuto oramai uno dei personaggio più amati dagli appassionati di genere, il detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig è pronto per affrontare “il caso più difficile della sua carriera fino a questo momento“. Knives Out 3, ancora una volta diretto da Rian Johnson, approderà sulla piattaforma streaming di Netflix a partire dal 12 dicembre 2025, proprio come svelato dal trailer che vi proponiamo qui di seguito.

XII.XII.MMXXV. Che tutti prendano posto. È arrivato il primo teaser di Wake Up Dead Man – Knives Out, il nuovo giallo con Benoit Blanc firmato Rian Johnson, presentato in anteprima mondiale al #TUDUM. pic.twitter.com/moXCMOy09Y — Netflix Italia (@NetflixIT) June 1, 2025

Wake Up Dead Man: A Knives Out 3 | Cosa Sappiamo del Film

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery è stato scritto e diretto da Rian Johnson. Il filmmaker produrrà il film con la sua T-Street insieme al partner di produzione Ram Bergman. Questo film fa parte di un mega accordo con Netflix che è valso 450 milioni per tre film.

Il nuovo cast stellare, oltre a contare la presenza immancabile di Daniel Craig, è composto da Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

Knives Out 3 è stato presentato qualche tempo fa da Netflix così: “All’inizio uscirono i coltelli. Allora ecco, il vetro andò in frantumi. Ma il mio caso più pericoloso sta per essere rivelato.”

Una curiosità su Knives Out 3: Il titolo, come per Knives Out e Glass Onion: A Knives Out Mystery, deriva da una celebre canzone: stavolta tocca a ‘Wake up dead man‘ degli U2.