La quinta stagione di Trying si appresta a debuttare a partire dal prossimo 8 luglio 2026, l’annuncio è arrivato attraverso il rilascio del trailer ufficiale attraverso il canale Youtube Apple TV.

La pluripremiata e acclamata serie comedy, interpretata e prodotta esecutivamente da Esther Smith e Rafe Spall, tornerà sul catalogo con il primo degli otto episodi complessivi, per poi proseguire con un rilascio a cadenza settimanale ogni venerdì fino al finale di stagione previsto per il 26 agosto. Lo show, prodotto dai BBC Studios, si è imposto negli anni come uno dei prodotti “feel-good” più amati della piattaforma, forte di uno straordinario punteggio del 96% di recensioni positive registrato sul portale Rotten Tomatoes.

Trying quinta stagione: la trama dei nuovi episodi e le novità streaming

La trama della quinta stagione di Trying vede Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) costretti a fare i conti con un improvviso stravolgimento familiare causato dall’arrivo di Kat (interpretata da Charlotte Riley), la madre biologica di Princess e Tyler. Il vortice di caos generato dalla sua presenza minerà i fragili equilibri della coppia, portando sullo schermo dinamiche fresche, toccanti e raramente esplorate in televisione.

Questo atteso ritorno arricchisce la proposta seriale della piattaforma Apple TV, da sempre attentissima alla qualità delle proprie produzioni e alle grandi novità del suo catalogo, tra le quali spiccano i dettagli sul casting di Your Friends & Neighbors di Joshua Jackson, un altro dei progetti drammatici di punta di ritorno sul servizio streaming.Vi consigliamo, inoltre, di visitare la nostra rubrica dedicata ad Apple TV per avere un quadro completo di tutte le produzione in arrivo nei prossimi mesi.

Il cast corale di questo quinto capitolo include anche Darren Boyd, Siân Brooke, Celia Imrie, Phil Davis, Gbemisola Ikumelo e Colin Morgan, mentre la colonna sonora ufficiale è stata interamente curata dall’artista irlandese Orla Gartland.