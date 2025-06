Trust | Sophie Turner braccata nel primo trailer

Eagle Pictures ha svelato il trailer di Trust, il thriller diretto da Carlson Young, con protagonista Sophie Turner.

In arrivo nelle sale italiane a partire dal 26 giugno 2025, Trust porta al cinema la storia di un’attrice hollywoodiana (Sophie Turner) in cerca di tranquillità in una baia sperduta, lontana dai riflettori. Quello che si presenta come un viaggio di solitudine e rinascita, si trasforma in un incubo ad occhi aperti.

La trama ufficiale di Trust a tal proposito recita: “Travolta da uno scandalo, una star di Hollywood sparisce dai riflettori e si rifugia in una baita sperduta. Ma la solitudine è un’illusione. Tradita dall’uomo di cui si fidava ciecamente, è costretta a giocare la partita più crudele: quella per la propria sopravvivenza. Può nascondersi, ma non può scappare.”

Nel cast, con la Turner, anche Rhys Coiro, Billy Campbell, Peter Mensah, Forrest Goodluck, Gianni Paolo,

Renata Vaca e Katey Sagal. La sceneggiatura è stata invece firmata da Gigi Levangie.