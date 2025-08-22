True Detective | Nicolas Cage nella stagione 5?

La quinta stagione della serie antologica True Detective è in fase di scrittura, ma intanto impazzano le notizie riguardanti il casting.

La serie True Detective è nota per le sue tematiche cupe, per una narrativa adulta, ma anche e soprattutto per i suoi protagonisti. Ebbene, pare che il protagonista della stagione 5 potrebbe essere Nicolas Cage. Si, avete letto bene, la leggenda hollywoodiana! A confermare la trattativa , tra gli altri, è stato quest’oggi un articolo di Empire.

Cosa dicono le fonti accreditate di Nicolas Cage in True Detective?

Secondo molti fonti, il divo Nicolas Cage sarebbe entrato in trattativa per essere il protagonista assoluto di True Detective 5. L’impegnatissimo attore, infatti, dovrebbe ottenere quello stesso ruolo già affidato a Matthew McConaughey, Colin Farrell, Mahershala Ali ed altri prima di lui, ossia del poliziotto in crisi di identità, impegnato oscuri a dir poco.

Chi sta scrivendo True Detective 5?

La stagione 5 sarà curata dallo showrunner di Night Country (la quarta Stagione) “Issa López“, che, notoriamente, ha preso il posto del creatore originale Nic Pizzolatto. Si sa poco della trama della nuova stagione, ma pare che si svolgerà sullo sfondo di Jamaica Bay, New York.