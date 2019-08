Il quinto - ed ultimo - capitolo della saga horror The Purge (da noi La Notte del Giudizio) sarà diretto da Everardo Gout.

Noto per aver diretto alcuni episodi della serie tv Mars e di Luke Cage, il filmmaker Everardo Gout si occuperà della regia di The Purge 5 (titolo non definitivo), sviluppando una sceneggiatura firmato dal creatore della saga, James DeMonaco.

Il film sarà nuovamente distribuito da Universal Pictures, e la release Usa è attesa per il 10 luglio 2020. In cabina di produzione, ancora una volta James Blum con la sua Blumhouse Productions, e Michael Bay con la Platinum Dunes.

La prima notte del giudizio, quarto capitolo - nonchè prequel dell'intera saga - ha incassato in tutto il mondo 136,9 milioni di dollari, e lo ha fatto con uno budget di 13 milioni circa.