Troppo Cattivi 2 | Il trailer del nuovo film d’animazione

Universal Pictures ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Troppo Cattivi 2, il sequel del film d’animazione di successo uscito nelle sale nel 2022.

Dopo il successo inatteso del primo capitolo, la banda di super cattivi – ed alla fine nemmeno troppo cattivi – si appresta a tornare al cinema con una nuova missione. Così come per la prima pellicola, Troppo Cattivi 2 si basa serie di libri best-seller del New York Times scritta da Aaron Blabey, e segue una banda di animali criminali intenta a seguire la retta via nonostante un’indole non esattamente eroica.

Ad oggi il film non ha ancora ottenuto una data d’uscita nelle sale italiane, pertanto nel mostrarvi il trailer vi rimandiamo a nuovi futuri aggiornamenti.

Troppo Cattivi 2 | Il Trailer

Troppo Cattivi 2 | Note di Produzione

Chi è più cattivo dei Troppo Cattivi? Le Troppo Cattive.

Nel nuovo capitolo dell’acclamato film d’animazione d’azione e commedia del 2022 di DreamWorks Animation, i Troppo Cattivi, una banda di animali criminali, cercano di guadagnarsi fiducia e accettazione nella loro nuova vita da “bravi ragazzi”. Tuttavia, vengono richiamati in azione per affrontare un’ultima missione, guidati da una squadra criminale tutta al femminile.

Basato sulla serie di libri best-seller del New York Times scritta da Aaron Blabey, Troppo Cattivi 2 vede il ritorno del cast originale. Ritroviamo il premio Oscar Sam Rockwell nei panni di Mr. Wolf, il fascinoso ex borseggiatore; Marc Maron come Mr. Snake, il professionista delle casseforti; Craig Robinson come Mr. Shark, il maestro del travestimento; Anthony Ramos, vincitore di un Grammy, nel ruolo dell’irascibile Mr. Piranha; e Awkwafina, vincitrice di un Golden Globe, nei panni di Ms. Tarantola, la hacker soprannominata “Webs”.

Tra le altre voci celebri tornano Zazie Beetz nel ruolo di Diana Foxington, Richard Ayoade come il Professor Marmellata, Alex Borstein come la capo della polizia Misty Luggins e Lilly Singh come Tiffany Fuffy.

Troppo Cattivi 2 è diretto da Pierre Perifel, già regista del primo film, prodotto da Damon Ross, e co-diretto da JP Sans. La colonna sonora è affidata nuovamente al compositore candidato all’Oscar Daniel Pemberton.

Troppo Cattivi | Recensione del Primo Film

