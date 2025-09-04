Tron: Ares | Il trailer IMAX ed una valanga di poster

Tron: Ares è tra i film più attesi dell’anno, non a casa la mastodontica campagna promozionale targata Disney è pronta a sferrare gli artigli.

Ad un mese circa dall’esordio in sala di Tron: Ares, terzo capitolo della fortunata saga fantasy, Disney ha lanciato in rete quest’oggi il nuovo trailer attraverso i canali social IMAX. Inoltre, le varie catene cinematografiche americane premium ha svelato in contemporanea i poster del film.

The Grid expands into 1.90. #FilmedForIMAX



Tickets are on sale now for Tron: Ares Early Access Screenings on October 8, the Tron IMAX Double Feature on October 8, and Opening Weekend October 10! pic.twitter.com/RwCgNRPCiP — IMAX (@IMAX) September 4, 2025

Quando uscirà al cinema Tron: Ares?

Il film Tron: Ares uscirà nelle sale italiane a partire dal 9 ottobre 2025.

La rock band Nine Inch Nails, vincitrice di un Grammy®, ha composto la colonna sonora di TRON: Ares e ha pubblicato “As Alive As You Need Me To Be”, il primo singolo dell’album della colonna sonora e il primo brano ufficiale della band dopo cinque anni. “TRON: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)”, con tutte le musiche originali dei Nine Inch Nails, uscirà il 19 settembre via Interscope Records. Questa uscita segna la prima colonna sonora cinematografica della band pionieristica, anche se i compagni Trent Reznor e Atticus Ross hanno composto 20 colonne sonore a loro nome, vincendo due Oscar®, tre Golden Globe®, un GRAMMY® e un Emmy®.

La trama di Tron: Ares

La trama di Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

In un epoca in cui le AI continuano a rappresentare la nuova corsa all’oro per i mercati, il regista Joachim Rønning ha plasmato il suo TRON: Ares su quelle che possono essere le vere minacce del futuro. Ares (Jared Leto) nel film interpreta un programma la cui AI inizia a prendere coscienza scatenando l’inferno sulla Terra.

Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.

Tron: Ares – Poster Disney